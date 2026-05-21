OPERAÇÃO

Prisão de Deolane: operação bloqueia R$ 300 milhões e carros de luxo

Influeniadora é acusada de lavar dinheiro para Marcola, do PCC

Metrópoles

Publicado em 21 de maio de 2026 às 08:50

Mansão de Deolane Crédito: Reprodução

Autoridades de São Paulo deflagraram, nesta quinta-feira (21/5), uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC). Entre os alvos, está a influenciadora Deolane Bezerra, suspeita de envolvimento com a facção e alvo de um mandado de prisão.

Após pedido da Polícia Civil com apoio do Ministério Público paulista, a Justiça determinou o bloqueio de valores superiores a R$ 327 milhões, além do sequestro de 17 veículos - incluindo modelos de luxo avaliados em mais de R$ 8 milhões - e quatro imóveis ligados aos investigados. Seis prisões preventivas foram decretadas.