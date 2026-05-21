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Prisão de Deolane: operação bloqueia R$ 300 milhões e carros de luxo

Influeniadora é acusada de lavar dinheiro para Marcola, do PCC

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 21 de maio de 2026 às 08:50

Mansão de Deolane
Mansão de Deolane Crédito: Reprodução

Autoridades de São Paulo deflagraram, nesta quinta-feira (21/5), uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC). Entre os alvos, está a influenciadora Deolane Bezerra, suspeita de envolvimento com a facção e alvo de um mandado de prisão.

Após pedido da Polícia Civil com apoio do Ministério Público paulista, a Justiça determinou o bloqueio de valores superiores a R$ 327 milhões, além do sequestro de 17 veículos - incluindo modelos de luxo avaliados em mais de R$ 8 milhões - e quatro imóveis ligados aos investigados. Seis prisões preventivas foram decretadas.

Deolane Bezerra

Bonecas realistas serão brinde no aniversário da filha de Deolane. por Reprodução/Instagram
Deolane Bezerra e filha por Reprodução
Com lembranças de alto valor, festa de 9 anos da filha de Deolane reforça tendência de celebrações personalizadas e luxuosas. por Reprodução/Instagram
Festa da filha de Deolane Bezerra presenteia convidadas com bonecas reborn avaliadas em R$ 2.700 cada. por Reprodução/Instagram
Kaiky e Deolane por Reprodução
Deolane no cruzeiro de Maiara e Maraisa por Reprodução / Redes Sociais
Deolane curte show ao lado de irmãs e da mãe por Reprodução
Deolane ao lado de Maraisa por Reprodução
Dayanne Bezerra e Kethlyn Bezerra, sobrinha de Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
Primeira postagem de Deolane após deixar presídio por Reprodução I Redes sociais
Deolane Bezerra e seus filhos por Reprodução I Redes Sociais
Deolane Bezerra por Redes sociais
Lamborghini de Deolane Bezerra por Reprodução I Redes sociais
Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Divulgação
Deolane Bezerra por Divulgação
Deolane Bezerra por Divulgação
Deolane Bezerra e Valentina por Reprodução/Instagram
Deolane Bezerra por Reprodução/Record TV
Deolane Berreza por Reprodução/ Instagram
Fiuk e Deolane Bezerra por Redes sociais
Deolane Bezerra desfilou como musa da Grande Rio por Divulgação/Eunivan
Deolane Bezerra e Marcos Oliveira por Reprodução
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Bonecas realistas serão brinde no aniversário da filha de Deolane. por Reprodução/Instagram

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Deolane Bezerra

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