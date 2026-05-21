FORTUNA LÍQUIDA

Agência confirma petróleo em sítio no Nordeste após agricultor perfurar solo atrás de água

Processo vai avaliar possível exploração da área

Wendel de Novais

Publicado em 21 de maio de 2026 às 08:46

Agricultor encontrou petróleo quando cavou buraco para achar água Crédito: Marcelo Andrade/IFCE

O que era para ser apenas a perfuração de um poço artesiano acabou se transformando em uma descoberta incomum no interior do Ceará. A Agência Nacional do Petróleo (ANP) confirmou que o líquido escuro encontrado em um sítio na cidade de Tabuleiro do Norte é petróleo cru. O material havia sido localizado pelo agricultor Sidrônio Moreira enquanto ele cavava o terreno em busca de água para abastecer a família, de acordo com informações do g1.

A descoberta aconteceu em novembro de 2024. Sem acesso à água encanada na propriedade rural, Sidrônio decidiu perfurar o solo para tentar construir um poço artesiano. Durante o trabalho, porém, em vez de água, começou a sair um líquido preto, espesso, viscoso e com forte cheiro de combustível.

Agricultor encontrou petróleo quando cavou buraco para achar água 1 de 4

A família informou o possível achado à ANP em julho de 2025. A visita técnica da agência aconteceu apenas meses depois, em março deste ano, após o caso ganhar repercussão. Agora, depois das análises laboratoriais concluídas em 19 de maio, a ANP confirmou que a substância encontrada é realmente petróleo.

Segundo a agência, o resultado foi encaminhado ao dono do terreno e também à Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará (Semace), que poderá avaliar possíveis medidas ambientais relacionadas ao local.

Os técnicos utilizaram amostras coletadas pelo Instituto Federal do Ceará (IFCE), que acompanha o caso desde o início das investigações. De acordo com relatos feitos ao g1, o caso chamou atenção até mesmo dos especialistas da ANP porque o petróleo apareceu em uma profundidade considerada relativamente baixa, cerca de 40 metros.

Com a confirmação, a agência abriu um processo administrativo para estudar a área, analisar o contexto geológico e avaliar a dimensão da possível reserva. Apesar disso, a ANP destacou que ainda não existe prazo para conclusão dos estudos e que não há garantia de exploração comercial futura.