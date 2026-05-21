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Leilão do Detran tem Civic por R$ 15 mil e moto de R$ 900; veja preços e modelos

Evento virtual acontece entre os dias 21 e 27 de maio e inclui carros, motos e sucatas

Wendel de Novais

Publicado em 21 de maio de 2026 às 09:15

Veículos estão disponíveis em leião do Detran Crédito: Detran-SP

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) vai realizar, na segunda quinzena de maio, um novo leilão virtual de veículos apreendidos na região de Franca, no interior paulista. Entre os destaques, há modelos conhecidos do mercado, como Honda Civic e Volkswagen Golf, com valores iniciais abaixo de produtos eletrônicos de alto padrão, como alguns modelos de iPhone.

O leilão será realizado entre os dias 21 e 27 de maio e contará com carros, motos e sucatas. Os veículos estão armazenados em pátios nas cidades de São Joaquim da Barra e Sales Oliveira. O menor lance do certame é de R$ 900, referente a uma motocicleta Sundown Web 100, ano 2008. Já entre os automóveis, o mais barato é um Peugeot 206 Selection 2002, com valor inicial de R$ 2 mil.

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O lote mais caro anunciado é um Volkswagen Golf 2.0 Sportline 2012, com lances começando em R$ 20 mil. Segundo o edital, o leilão terá categorias diferentes. Os veículos conservados e aptos para circulação serão ofertados no dia 21 de maio, das 10h às 18h. Já as sucatas aproveitáveis e sucatas com motor inservível serão leiloadas no dia 25.

Por fim, os materiais destinados exclusivamente para reciclagem e fundição vão a leilão no dia 27. Ao todo, estarão disponíveis 175 veículos liberados para circulação, além de 147 sucatas com motores reaproveitáveis, 295 sucatas destinadas à retirada de peças e 129 lotes voltados para reciclagem. O leilão será on-line e pode ser acessado por esse link.