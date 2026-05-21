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Servidor de prefeitura é achado morto dentro de carro após desaparecer ao buscar filha na escola

Polícia investiga caso

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de maio de 2026 às 09:08

Dilermando Lucas Cardoso Lopes
Dilermando Lucas Cardoso Lopes Crédito: Reprodução

Um servidor da Prefeitura de Belo Horizonte foi encontrado morto dentro do próprio carro na noite desta quarta-feira (20), no bairro Funcionários, na capital mineira.

Segundo o Estado de Minas, a vítima foi identificada como Dilermando Lucas Cardoso Lopes, de 50 anos, funcionário da Secretaria Municipal de Planejamento. De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi localizado por volta das 18h35, na Rua Ceará.

Dilermando havia saído para buscar a filha em uma escola, mas não chegou e deixou de dar notícias, gerando preocupação nos funcionários. O genro então chamou a PM, que fez buscas na região e encontrou o servidor desacordado no carro. Os policiais conseguiram abrir o veículo, mas Dilermando já estava morto, com o corpo caído entre o banco do motorista e o de passageiro. 

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e confirmou a morte. Sem sinais aparentes de violência, a polícia acredita que Dilermando morreu de forma natural, mas a perícia deve indicar a causa. 

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