INVESTIGAÇÃO

Servidor de prefeitura é achado morto dentro de carro após desaparecer ao buscar filha na escola

Polícia investiga caso

Carol Neves

Publicado em 21 de maio de 2026 às 09:08

Dilermando Lucas Cardoso Lopes Crédito: Reprodução

Um servidor da Prefeitura de Belo Horizonte foi encontrado morto dentro do próprio carro na noite desta quarta-feira (20), no bairro Funcionários, na capital mineira.

Segundo o Estado de Minas, a vítima foi identificada como Dilermando Lucas Cardoso Lopes, de 50 anos, funcionário da Secretaria Municipal de Planejamento. De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi localizado por volta das 18h35, na Rua Ceará.

Dilermando havia saído para buscar a filha em uma escola, mas não chegou e deixou de dar notícias, gerando preocupação nos funcionários. O genro então chamou a PM, que fez buscas na região e encontrou o servidor desacordado no carro. Os policiais conseguiram abrir o veículo, mas Dilermando já estava morto, com o corpo caído entre o banco do motorista e o de passageiro.