FISCALIZAÇÃO

Postos de gasolina são fiscalizados na Bahia após alta de preços dos combustíveis

Operação foi deflagrada pelo Procon-BA

Maysa Polcri

Publicado em 13 de março de 2026 às 14:56

Fiscalização monitora preços em postos de combustíveis Crédito: Divulgação

A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA) deflagrou uma operação para monitorar e fiscalizar os preços de combustíveis na Bahia. Conforme divulgado pelo órgão, a alta internacional do petróleo, impulsionada pelas tensões no Oriente Médio, tem gerado expectativa no mercado e pressionado os preços.

A operação “De Olho no Preço” foi deflagrada na quinta-feira (12). Na primeira fase da operação, o Procon-BA solicitou informações sobre a política de preços praticada pela Refinaria Mataripe, na Bahia, nos últimos 30 dias.

Já nos postos de combustíveis, os fornecedores são questionados sobre os preços praticados antes dos reajustes atuais e quais as justificativas, caso tenham promovido aumento. Segundo o diretor de Fiscalização do Procon-BA, Iratan Vilas Boas, a ação visa coibir a prática de elevação de preços sem justa causa. “Estamos cruzando os dados da refinaria com os dos postos para identificar se os aumentos repassados à população são abusivos ou se carecem de fundamento econômico”, detalhou.

Os preços da gasolina e do diesel, S10 e S500, sofreram reajuste na Bahia após aumento anunciado na quinta-feira (12) pela Acelen, empresa proprietária da Refinaria de Mataripe. O novo valor foi aplicado para as distribuidoras.

A gasolina teve aumento de 7,4%, passando de R$ 3,05 para R$ 3,27 no valor cobrado das distribuidoras. Também houve reajuste no diesel. O diesel S10 passou de R$ 4,18 para R$ 4,99, alta de 19,5%, enquanto o diesel S500 subiu de R$ 4,08 para R$ 4,89, aumento de 20%. O primeiro tipo tem 10 ppm (partes por milhão) de enxofre e é considerado mais limpo do que o segundo, que possui 500 ppm.

A empresa informou, em nota, que os preços seguem critérios de mercado e levam em consideração fatores como cotação internacional do petróleo, variação cambial e custos de frete, podendo variar para cima ou para baixo.



A Acelen também afirmou que adota uma política de preços transparente, baseada em critérios técnicos e alinhada às práticas internacionais. O reajuste mais recente havia sido feito na última sexta-feira.