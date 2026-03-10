ALTO CUSTO

Guerra no Oriente Médio pressiona preços e gasolina chega a R$ 6,99 em Salvador

Postos da capital já registraram alta na manhã desta terça-feira (10)

Esther Morais

Publicado em 10 de março de 2026 às 07:26

Gasolina é cobrada a R$ 6,99 em Salvador Crédito: Agência Senado

Os motoristas de Salvador devem preparar o bolso para mais um gasto ao sair de casa. Diversos postos de combustível da capital registraram aumento no preço da gasolina na manhã desta terça-feira (10). Em pontos da Avenida Octávio Mangabeira, da Avenida Simon Bolívar e no bairro do Garcia, o valor da gasolina comum já chega a R$ 6,99.

Conforme dados do sistema Preço da Hora Bahia, ferramenta que permite consultar valores de produtos em tempo real, o preço médio do combustível está em cerca de R$ 6,59 na cidade.

Carros mais econômicos do Brasil em 2026: veja os modelos que fazem mais km por litro 1 de 7

Segundo o Sindicombustíveis Bahia, a alta está relacionada ao cenário internacional. O conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã tem pressionado as cotações do petróleo no mercado global e já provoca reflexos no Brasil.

Na Bahia, o impacto tem sido mais direto por causa da política de preços da Acelen, responsável pela Refinaria de Mataripe. A empresa realizou reajustes recentes, nos dias 4 e 5 de março, que elevaram o valor da gasolina em R$ 0,30 e do diesel em R$ 0,80, acompanhando o movimento do mercado internacional.

“Em outros estados, onde a Petrobras vende combustíveis diretamente, os preços permanecem praticamente estáveis desde o início do ano. Essa diferença tem provocado distorções no mercado nacional e reduz a competitividade da Bahia”, afirmou o sindicato.

Ainda segundo a entidade, o cenário internacional pode continuar impactando os preços locais. “Diante desse quadro, o Sindicombustíveis Bahia alerta para os efeitos da atual conjuntura sobre a economia do estado, com risco de perda de competitividade, aumento de custos e pressão sobre os preços ao consumidor final”, acrescentou.