Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Grupo Papaiz anuncia investimento de R$ 50 milhões e deve gerar 500 empregos em Salvador

Unidade será um consórcio entre a Log Commercial Properties (Log CP) e a Papaiz

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 10 de março de 2026 às 11:34

aNPUN
aNPUN Crédito: Eduardo Andrade/Ascom SDE

O grupo Papaiz anunciou um novo investimento na área de logística em Salvador. De acordo com a empresa, a previsão é de que sejam investidos R$ 50 milhões e criados 500 empregos diretos. A divulgação foi feita na segunda-feira (9), durante reunião com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Angelo Almeida.

A unidade será um consórcio entre a Log Commercial Properties (Log CP) e a Papaiz, na área da antiga fábrica de marca de cadeados vendida ao grupo sueco Assa Abloy em 2015.

“Em 2024, fomos surpreendidos com a notícia de que as operações da Papaiz e a La Fonte, da Assa Abloy, seriam transferidas para a cidade de Porto Feliz, em São Paulo. E agora, dois anos depois, temos a excelente notícia desse consórcio entre a Log e a Papaiz, que continuam sendo proprietários da área da antiga fábrica na Estrada de Pirajá. A área logística tem se expandido muito e a demanda está cada vez mais crescente.”, afirma o secretário da pasta.

Leia mais

Imagem - TJ-BA abre 309 vagas para concurso público de cartórios

TJ-BA abre 309 vagas para concurso público de cartórios

Imagem - Com oportunidades na Bahia, Renner tem mais de 800 vagas abertas de emprego no Brasil

Com oportunidades na Bahia, Renner tem mais de 800 vagas abertas de emprego no Brasil

Imagem - Metrô Bahia oferece vagas de emprego na área de Manutenção; veja como se candidatar

Metrô Bahia oferece vagas de emprego na área de Manutenção; veja como se candidatar

De acordo com o sócio do consórcio, Paolo Papaiz, a boa notícia chega justamente quando o grupo completa 28 anos desde a assinatura do primeiro protocolo de intenções com o governo estadual. “Percebemos que a parte logística era a coisa mais importante para a Bahia e assim fomos buscar o parceiro ideal. Em breve, vamos disponibilizar a estrutura às margens da BR-324 ao empresariado baiano.”, diz Paolo, que esteve na secretaria acompanhado do diretor da Papaiz, Ricardo Franco.

Tags:

Economia

Mais recentes

Imagem - Influenciadora é suspeita de desviar mais de R$ 2 milhões de clube de tênis em Salvador

Influenciadora é suspeita de desviar mais de R$ 2 milhões de clube de tênis em Salvador
Imagem - Preço para visitação no Morro do Pai Inácio sofre aumento; veja novos valores

Preço para visitação no Morro do Pai Inácio sofre aumento; veja novos valores
Imagem - Quatro estudantes ficam feridos após piso de prefeitura ceder em visita técnica na Bahia

Quatro estudantes ficam feridos após piso de prefeitura ceder em visita técnica na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Menina de 6 anos é baleada pelo irmão durante brincadeira com espingarda
01

Menina de 6 anos é baleada pelo irmão durante brincadeira com espingarda

Imagem - Perícia encontra marcas em pescoço de esposa de tenente-coronel encontrada morta com tiro na cabeça
02

Perícia encontra marcas em pescoço de esposa de tenente-coronel encontrada morta com tiro na cabeça

Imagem - Acesso da Avenida ACM é fechado após inauguração de novo viaduto
03

Acesso da Avenida ACM é fechado após inauguração de novo viaduto

Imagem - Um sinal poderoso do Universo chega para Touro, Virgem, Escorpião e Aquário hoje (10 de março) e transforma completamente a forma como enxergam o amor
04

Um sinal poderoso do Universo chega para Touro, Virgem, Escorpião e Aquário hoje (10 de março) e transforma completamente a forma como enxergam o amor