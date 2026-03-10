Grupo Papaiz anuncia investimento de R$ 50 milhões e deve gerar 500 empregos em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 10 de março de 2026 às 11:34
O grupo Papaiz anunciou um novo investimento na área de logística em Salvador. De acordo com a empresa, a previsão é de que sejam investidos R$ 50 milhões e criados 500 empregos diretos. A divulgação foi feita na segunda-feira (9), durante reunião com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Angelo Almeida.
A unidade será um consórcio entre a Log Commercial Properties (Log CP) e a Papaiz, na área da antiga fábrica de marca de cadeados vendida ao grupo sueco Assa Abloy em 2015.
“Em 2024, fomos surpreendidos com a notícia de que as operações da Papaiz e a La Fonte, da Assa Abloy, seriam transferidas para a cidade de Porto Feliz, em São Paulo. E agora, dois anos depois, temos a excelente notícia desse consórcio entre a Log e a Papaiz, que continuam sendo proprietários da área da antiga fábrica na Estrada de Pirajá. A área logística tem se expandido muito e a demanda está cada vez mais crescente.”, afirma o secretário da pasta.
De acordo com o sócio do consórcio, Paolo Papaiz, a boa notícia chega justamente quando o grupo completa 28 anos desde a assinatura do primeiro protocolo de intenções com o governo estadual. “Percebemos que a parte logística era a coisa mais importante para a Bahia e assim fomos buscar o parceiro ideal. Em breve, vamos disponibilizar a estrutura às margens da BR-324 ao empresariado baiano.”, diz Paolo, que esteve na secretaria acompanhado do diretor da Papaiz, Ricardo Franco.