Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

TJ-BA abre 309 vagas para concurso público de cartórios

Interessados podem se inscrever até o dia 5 de abril de 2026

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de março de 2026 às 11:58

Câmara abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 8,5 mil
Câmara abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 8,5 mil Crédito: Shutterstock

Estão abertas as inscrições para o concurso público de provas e títulos destinado à outorga de delegações de serventias extrajudiciais de notas e de registro da Bahia. Ao todo, são 309 vagas para provimento e remoção nos tabeliães e oficiais. Os interessados podem se inscrever até o dia 5 de abril de 2026, às 18h, no site da Cebraspe. 

O concurso é regulamentado pelo Edital nº 1/2025, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2025, e posteriormente atualizado pelo Edital nº 2/2026, que contém ajustes no texto inicial após a análise de impugnações, disponibilizado em 5 de março de 2026. Entre as atualizações está a adequação das regras de reserva de vagas para candidatos negros, indígenas e quilombolas, em conformidade com a Resolução nº 657/2025 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil por Shutterstock
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil por Shutterstock
Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação
1 de 9
Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

O concurso será realizado para ingresso por provimento ou remoção, conforme previsto na Constituição Federal e na legislação que rege a atividade notarial e registral. A execução ficará a cargo do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), sob a supervisão da Comissão Examinadora instituída pelo Tribunal de Justiça da Bahia e com a participação de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público, dos notários e dos registradores.

Leia mais

Imagem - Abertas inscrições de concurso público para todos os níveis de escolaridade e salários de até R$ 20 mil

Abertas inscrições de concurso público para todos os níveis de escolaridade e salários de até R$ 20 mil

Imagem - Secretaria de Saúde abre inscrições para concurso público com 380 vagas e salários de até R$ 4,2 mil

Secretaria de Saúde abre inscrições para concurso público com 380 vagas e salários de até R$ 4,2 mil

Imagem - Com oportunidades na Bahia, Renner tem mais de 800 vagas abertas de emprego no Brasil

Com oportunidades na Bahia, Renner tem mais de 800 vagas abertas de emprego no Brasil

Etapas

A seleção será composta por cinco etapas: prova escrita e prática; comprovação de requisitos para outorga das delegações; exame psicotécnico e análise da vida pregressa; prova oral; e avaliação de títulos.

O edital estabelece a reserva de vagas para grupos específicos, destinando 5% das serventias a pessoas com deficiência e 30% das vagas de provimento a candidatos negros, indígenas e quilombolas.

Para concorrer na modalidade de provimento, é necessário possuir diploma de bacharel em Direito ou comprovar, no mínimo, dez anos de exercício em serviço notarial ou de registro. Para a modalidade de remoção, o candidato deve demonstrar o exercício da titularidade de serventia extrajudicial no Estado da Bahia por mais de dois anos. Em ambas as modalidades, é obrigatória a aprovação no Exame Nacional dos Cartórios (ENAC).

Tags:

Bahia Concurso Cartórios

Mais recentes

Imagem - Defensoria Pública da Bahia oferece 25 vagas com salário inicial de R$ 29 mil

Defensoria Pública da Bahia oferece 25 vagas com salário inicial de R$ 29 mil
Imagem - Novo concurso de prefeitura tem 272 vagas e salários de até R$ 8,8 mil

Novo concurso de prefeitura tem 272 vagas e salários de até R$ 8,8 mil
Imagem - Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e reservas de 20h e salários de até R$ 5,2 mil

Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e reservas de 20h e salários de até R$ 5,2 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Dinheiro, oportunidades e reconhecimento surgem nesta semana (entre 9 e 15 de março) para 3 signos que entram em uma fase mais próspera
01

Dinheiro, oportunidades e reconhecimento surgem nesta semana (entre 9 e 15 de março) para 3 signos que entram em uma fase mais próspera

Imagem - Corpo é encontrado dentro de carrinho de supermercado em avenida movimentada de Salvador
02

Corpo é encontrado dentro de carrinho de supermercado em avenida movimentada de Salvador

Imagem - Restaurante famoso de Salvador anuncia encerramento de atividades: 'Chegou a hora'
03

Restaurante famoso de Salvador anuncia encerramento de atividades: 'Chegou a hora'

Imagem - Enquete BBB 26: Babu, Chaiany ou Milena quem deve ser eliminado no Paredão?
04

Enquete BBB 26: Babu, Chaiany ou Milena quem deve ser eliminado no Paredão?