Abertas inscrições de concurso público para todos os níveis de escolaridade e salários de até R$ 20 mil

Millena Marques
Publicado em 6 de março de 2026 às 12:52
A Prefeitura de São Bento do Sul, em Santa Catarina, abriu inscrições para um concurso público destinado ao preenchimento de vagas efetivas e formação de cadastro de reserva em diversos órgãos da administração municipal. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Tupy, responsável pela organização do certame, até o dia 6 de abril.
O concurso contempla oportunidades para atuar na Prefeitura, Fundação Municipal de Desportos, Fundação Cultural, Empresa Municipal de Habitação (EMHAB) e Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos (IPRESBS).
As vagas são destinadas a profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior, em diferentes áreas da administração pública.
Concurso público - quais pagam maiores salários
O processo seletivo será composto por:
Prova objetiva (eliminatória e classificatória) para todos os cargos;
Prova prática, para alguns cargos específicos como calceteiro, mecânico, motorista, operador de máquina, pedreiro, professor de teclado e soldador.
O concurso oferece oportunidades em diversas áreas, como administração, educação, saúde, obras, assistência social, cultura e esportes.
Os salários variam conforme o cargo e a escolaridade exigida, podendo chegar a mais de R$ 20 mil para cargos médicos.
Além da remuneração, os servidores contam com auxílio-alimentação, que atualmente pode chegar a R$ 672 para jornadas de 40 horas semanais.