Abertas inscrições de concurso público para todos os níveis de escolaridade e salários de até R$ 20 mil

Certame é da Prefeitura de São Bento do Sul, em Santa Catarina

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 6 de março de 2026 às 12:52

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de São Bento do Sul, em Santa Catarina, abriu inscrições para um concurso público destinado ao preenchimento de vagas efetivas e formação de cadastro de reserva em diversos órgãos da administração municipal. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Tupy, responsável pela organização do certame, até o dia 6 de abril.

O concurso contempla oportunidades para atuar na Prefeitura, Fundação Municipal de Desportos, Fundação Cultural, Empresa Municipal de Habitação (EMHAB) e Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos (IPRESBS).

As vagas são destinadas a profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior, em diferentes áreas da administração pública.

Etapas do concurso

O processo seletivo será composto por:

Prova objetiva (eliminatória e classificatória) para todos os cargos;

Prova prática, para alguns cargos específicos como calceteiro, mecânico, motorista, operador de máquina, pedreiro, professor de teclado e soldador.

Cargos e salários

O concurso oferece oportunidades em diversas áreas, como administração, educação, saúde, obras, assistência social, cultura e esportes.

Os salários variam conforme o cargo e a escolaridade exigida, podendo chegar a mais de R$ 20 mil para cargos médicos.

Além da remuneração, os servidores contam com auxílio-alimentação, que atualmente pode chegar a R$ 672 para jornadas de 40 horas semanais.

Tags:

Brasil Emprego Concurso Público

