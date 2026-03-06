EMPREGOS E SOLUÇÕES

Eneva abre vagas na Bahia e reforça investimentos sociais no Nordeste

Com oportunidades de emprego no estado, Maranhão e Ceará, companhia também expande projeto de empreendedorismo feminino que já investiu R$ 4,7 milhões na região.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 6 de março de 2026 às 20:48

A Eneva acredita que sua atuação vai além da geração de energia, promovendo desenvolvimento socioeconômico nas regiões onde está presente Crédito: Shutterstock

A Eneva, maior operadora privada de gás natural do Brasil, anunciou a abertura de um novo ciclo de contratações com foco em seus ativos estratégicos pelo país. No Nordeste, o movimento contempla a abertura de vagas na Bahia, Maranhão e Ceará, reforçando a presença da companhia em uma das regiões mais importantes para a matriz energética nacional.

As oportunidades integram um pacote de 36 vagas distribuídas por sete estados. Além das posições técnicas e administrativas, a empresa destina postos para pessoas com deficiência (PCDs), reafirmando o compromisso com a diversidade no setor de energia.A atuação da Eneva no Nordeste vai além da infraestrutura.

No estado da Bahia, assim como em Sergipe, Ceará e Maranhão, a companhia mantém o projeto "Elas Empreendedoras". A iniciativa foca na capacitação de mulheres em situação de vulnerabilidade, funcionando como um motor de autonomia e geração de renda. Ao todo, o programa já injetou R$ 4,7 milhões em investimentos sociais, beneficiando diretamente mais de 543 famílias nas áreas de influência da empresa.

No cenário nacional, o Rio de Janeiro concentra o maior número de vagas (17), seguido pelo Espírito Santo (7). A empresa também mantém frentes de expansão no Amazonas, onde o projeto Azulão 950 deve mobilizar até 4 mil trabalhadores no pico das obras.

Segurança e Inscrições

Para garantir a integridade dos candidatos, a Eneva alerta que não solicita pagamentos de taxas em nenhuma etapa do processo seletivo. Todo o recrutamento é feito de forma digital e os contatos oficiais ocorrem exclusivamente via e-mails corporativos da instituição.

Os interessados devem realizar a candidatura unicamente pela página oficial de carreiras da companhia, onde constam os pré-requisitos, a lista completa de benefícios e as etapas de seleção para cada localidade.Vagas no Nordeste e Norte:

Bahia: 1 vaga

Maranhão: 5 vagas

Ceará: 1 vaga

Amazonas: 4 vagas