Prefeitura baiana abre mais de 120 vagas em seleção com salários de até R$ 11 mil

Elaine Sanoli
Publicado em 6 de março de 2026 às 22:10
A Prefeitura de Cipó, no nordeste baiano, lançou um processo seletivo simplificado com 131 vagas temporárias para diferentes cargos. As inscrições podem ser realizadas até a próxima quarta-feira (11). Os salários podem chegar a R$ 11 mil. A previsão é que os contratos durem 12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais um ano.
As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis fundamental, médio/técnico e superior. As candidaturas devem ser feitas por meio do site da banca organizadora do certame, o Instituto Brasileiro de Pesquisa Tecnologia Ensino e Ciência (IBPTEC).
Confira as vagas do processo seletivo para a Prefeitura de Cipó
A taxa de inscrições custa R$ 100 para cargos que demandam o nível superior; R$ 70 para nível médio/técnico; e R$ 40 para as vagas de nível fundamental.
Na primeira fase do processo seletivo, o candidato deverá apresentar os documentos comprobatórios para pontuação de títulos e de experiência profissional. Na segunda etapa, após o candidato convocado apresentar todos os documentos solicitados na 1ª fase, deverá submeter-se a exame médico pré-admissional a ser realizado pela junta médica do município conforme edital de convocação.
A seleção destina-se ao preenchimento de vagas existentes no quadro de servidores temporários da Prefeitura de Cipó, de acordo e, ainda, as que surgirem no decorrer do prazo de validade do processo seletivo, que será de um ano prorrogável por igual período.