Prefeitura baiana abre mais de 120 vagas em seleção com salários de até R$ 11 mil

Inscrições podem ser realizadas até a próxima quarta-feira (4)

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de março de 2026 às 22:10

Cipó, na Bahia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Prefeitura de Cipó, no nordeste baiano, lançou um processo seletivo simplificado com 131 vagas temporárias para diferentes cargos. As inscrições podem ser realizadas até a próxima quarta-feira (11). Os salários podem chegar a R$ 11 mil. A previsão é que os contratos durem 12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais um ano.

As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis fundamental, médio/técnico e superior. As candidaturas devem ser feitas por meio do site da banca organizadora do certame, o Instituto Brasileiro de Pesquisa Tecnologia Ensino e Ciência (IBPTEC).

A taxa de inscrições custa R$ 100 para cargos que demandam o nível superior; R$ 70 para nível médio/técnico; e R$ 40 para as vagas de nível fundamental.

Na primeira fase do processo seletivo, o candidato deverá apresentar os documentos comprobatórios para pontuação de títulos e de experiência profissional. Na segunda etapa, após o candidato convocado apresentar todos os documentos solicitados na 1ª fase, deverá submeter-se a exame médico pré-admissional a ser realizado pela junta médica do município conforme edital de convocação.