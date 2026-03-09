Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e reservas de 20h e salários de até R$ 5,2 mil

Cargos são para candidatos a partir do nível fundamental

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 9 de março de 2026 às 08:50

Câmara abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 8,5 mil
Prefeitura abre concurso com vagas imediatas de 20h e salários de até R$ 5,2 mil Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Analândia, no interior de São Paulo, abriu concurso público com nove vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam entre R$ 1.838,61 e R$ 5.252,31, para jornadas de 20 a 40 horas semanais.

As inscrições começaram na última quinta-feira (6) e seguem abertas até 2 de abril, exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto de Cultura, Desenvolvimento Educacional, Promoção Humana e Ação Comunitária.

Prefeitura de Analândia abre concurso

Prefeitura abre concurso com vagas imediatas de 20h e salários de até R$ 5,2 mil por Reprodução
Prefeitura abre concurso com vagas imediatas de 20h e salários de até R$ 5,2 mil por Reprodução
Prefeitura abre concurso com vagas imediatas de 20h e salários de até R$ 5,2 mil por Reprodução
Prefeitura abre concurso com vagas imediatas de 20h e salários de até R$ 5,2 mil por Reprodução
1 de 4
Prefeitura abre concurso com vagas imediatas de 20h e salários de até R$ 5,2 mil por Reprodução

A taxa de participação é de R$ 62 para nível fundamental, R$ 72 para médio e técnico e R$ 82 para nível superior.

O concurso terá prova objetiva para todos os cargos, além de prova prática para motorista e prova de títulos para o cargo de professor.

As provas estão previstas para o dia 26 de abril, na cidade de Analândia. Os locais e horários serão divulgados a partir de 17 de abril.

Entre as oportunidades estão os cargos de leiturista, motorista, serviços gerais, agente de saneamento, assistente administrativo, encarregado de obras e serviços, inspetor de alunos, recepcionista, técnico em raio-X, farmacêutico bioquímico e professor de língua portuguesa (PEB II).

O concurso terá validade de dois anos, a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

Clique aqui para acessar o edital completo. 

Leia mais

Imagem - Previsão é de chuvas para 97 cidades baianas nesta segunda (9); saiba quais

Previsão é de chuvas para 97 cidades baianas nesta segunda (9); saiba quais

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental

Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental

Tags:

Concurso

Mais recentes

Imagem - Contratações erradas custam até 150% do salário anual das empresas

Contratações erradas custam até 150% do salário anual das empresas
Imagem - Governança contra o assédio e a favor das mulheres

Governança contra o assédio e a favor das mulheres
Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental

Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental
01

Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental

Imagem - Ifba abre seleção com 200 vagas para cursos gratuitos à distância; saiba como participar
02

Ifba abre seleção com 200 vagas para cursos gratuitos à distância; saiba como participar

Imagem - Enquete BBB 26: Babu, Chaiany ou Milena quem deve ser eliminado no Paredão?
03

Enquete BBB 26: Babu, Chaiany ou Milena quem deve ser eliminado no Paredão?

Imagem - Frente fria traz chuva forte, queda da temperatura e mar agitado na Bahia
04

Frente fria traz chuva forte, queda da temperatura e mar agitado na Bahia