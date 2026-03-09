EMPREGO

Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e reservas de 20h e salários de até R$ 5,2 mil

Cargos são para candidatos a partir do nível fundamental

Esther Morais

Publicado em 9 de março de 2026 às 08:50

Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Analândia, no interior de São Paulo, abriu concurso público com nove vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam entre R$ 1.838,61 e R$ 5.252,31, para jornadas de 20 a 40 horas semanais.

As inscrições começaram na última quinta-feira (6) e seguem abertas até 2 de abril, exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto de Cultura, Desenvolvimento Educacional, Promoção Humana e Ação Comunitária.

A taxa de participação é de R$ 62 para nível fundamental, R$ 72 para médio e técnico e R$ 82 para nível superior.

O concurso terá prova objetiva para todos os cargos, além de prova prática para motorista e prova de títulos para o cargo de professor.

As provas estão previstas para o dia 26 de abril, na cidade de Analândia. Os locais e horários serão divulgados a partir de 17 de abril.

Entre as oportunidades estão os cargos de leiturista, motorista, serviços gerais, agente de saneamento, assistente administrativo, encarregado de obras e serviços, inspetor de alunos, recepcionista, técnico em raio-X, farmacêutico bioquímico e professor de língua portuguesa (PEB II).