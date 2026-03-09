Acesse sua conta
Previsão é de chuvas para 97 cidades baianas nesta segunda (9); saiba quais

Ventos podem chegar a 80 km/h em áreas sob alerta do Inmet

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 9 de março de 2026 às 06:27

Chuvas em Vitória da Conquista
Chuvas em Vitória da Conquista, uma das cidades em alerta Crédito: Divulgação/PMVC

Moradores de 97 cidades da Bahia devem ficar atentos às condições do tempo nesta segunda-feira (9). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de chuvas intensas com grau de severidade classificado como perigo potencial, válido desde às 10h de domingo (8) até às 10h desta segunda.

Segundo o órgão, a previsão é de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos que podem variar entre 40 e 60 km/h, com rajadas que podem alcançar até 80 km/h em algumas áreas.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
1 de 5
Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

Apesar do alerta, o Inmet aponta baixo risco de ocorrências mais graves, como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O aviso inclui os seguintes municípios baianos:

Alcobaça; Anagé; Angical; Baianópolis; Barra; Barra do Choça; Barreiras; Belmonte; Belo Campo; Bom Jesus da Lapa; Brejolândia; Buritirama; Caatiba; Caculé; Caetité; Campo Alegre de Lourdes; Canápolis; Candiba; Cândido Sales; Caraíbas; Caravelas; Carinhanha; Casa Nova; Catolândia; Cocos; Condeúba; Cordeiros e Coribe.

Correntina; Cotegipe; Cristópolis; Encruzilhada; Eunápolis; Feira da Mata; Formosa do Rio Preto; Guajeru; Guanambi; Guaratinga; Ibiassucê; Ibirapuã; Igaporã; Itabela; Itagimirim; Itamaraju; Itambé; Itanhém; Itapebi; Itapetinga; Itarantim; Iuiu; Jaborandi; Jacaraci; Jucuruçu; Lajedão; Licínio de Almeida; Luís Eduardo Magalhães; Macarani; Maetinga; Maiquinique; Malhada; Mansidão; Matina; Medeiros Neto; Mortugaba; Mucuri; Muquém do São Francisco e Nova Viçosa.

Palmas de Monte Alto; Pilão Arcado; Pindaí; Piripá; Porto Seguro; Potiraguá; Prado; Presidente Jânio Quadros; Remanso; Riachão das Neves; Riacho de Santana; Ribeirão do Largo; Rio do Antônio; Santa Cruz Cabrália; Santa Maria da Vitória; Santana; Santa Rita de Cássia; São Desidério; São Félix do Coribe; Sebastião Laranjeiras; Serra do Ramalho; Serra Dourada; Sítio do Mato; Tabocas do Brejo Velho; Teixeira de Freitas; Tremedal; Urandi; Vereda; Vitória da Conquista e Wanderley.

