Inmet emite alerta de chuvas fortes para Bahia e mais 18 estados neste domingo; veja previsão

Ventos podem chegar a 80 km/h

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de março de 2026 às 07:51

Chuva
Chuva Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã deste domingo (8), um alerta de chuvas intensas que atinge a Bahia e outros estados do país. O aviso meteorológico segue válido até 10h de segunda-feira (9).

De acordo com o instituto, há previsão de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 mm por dia, além de ventos fortes que podem variar entre 40 e 60 km/h, com rajadas mais intensas em algumas áreas.

O alerta é classificado como perigo potencial, indicando baixo risco de ocorrências como queda de galhos de árvores, alagamentos, descargas elétricas e eventuais interrupções no fornecimento de energia.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas
Desconecte aparelhos eletrônicos
Evite ruas alagadas
Não use celular conectado na tomada
Busque um local seguro se estiver na rua
1 de 5
Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

Além da Bahia, o aviso também abrange áreas de Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Tocantins.

Na Bahia, o alerta inclui regiões como sul do estado, extremo oeste, centro-sul e o Vale do São Francisco, onde há possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de ventos.

O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores, não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e evite utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em situações de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Chuva

