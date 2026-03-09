SAÚDE

Anvisa alerta para uso de remédios e suplementos de açafrão por riscos ao fígado

Aviso se baseia em uma série de casos internacionais que apresentaram elevada gravidade, embora raros

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de março de 2026 às 22:06

Cúrcuma Crédito: Reprodução (Freepik/Divulgação/Ilustrativa)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta para o uso de medicamentos ou suplementos alimentares que contêm cúrcuma, também conhecida como açafrão. O aviso se baseia em uma série de casos internacionais que apresentaram elevada gravidade, embora raros. As investigações apontaram inflamação e danos ao fígado associados ao uso desses produtos em cápsulas ou extratos concentrados.

Conforme a Anvisa, o problema está especialmente associado a formulações que promovem aumento na absorção da curcumina em níveis muito acima do consumo normal.

Outras agências reguladoras, como as da Itália, Austrália, Canadá e França, já emitiram alertas sobre o tema, após autoridades de saúde registrarem casos de intoxicação hepática ligados ao uso de suplementos de cúrcuma. Em alguns casos, a situação levou à proibição de determinados produtos e à exigência de avisos de segurança nos rótulos.

Na França, a Agência Nacional de Segurança Sanitária da Alimentação, do Meio Ambiente e do Trabalho (ANSES) identificou dezenas de relatos de efeitos adversos associados ao consumo de suplementos contendo cúrcuma ou curcumina, incluindo casos de hepatite.

O risco de toxicidade não está relacionado ao uso da cúrcuma no preparo cotidiano de alimentos. O pó utilizado na culinária é considerado seguro e não integra o alerta, uma vez que não há evidências de risco associado ao consumo da cúrcuma como alimento ou aditivo alimentar, segundo a agência.

A diferença é que, em medicamentos e suplementos, a substância aparece em concentrações mais elevadas e com maior capacidade de absorção pelo organismo.

Sinais de alerta

Veja alguns indícios que podem indicar a necessidade de avaliação médica:

Pele ou olhos amarelados (icterícia); Urina muito escura;

Cansaço excessivo e sem explicação;

Náuseas e dores na região do abdômen.

