Anvisa alerta para uso de remédios e suplementos de açafrão por riscos ao fígado

Elaine Sanoli
Publicado em 9 de março de 2026 às 22:06
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta para o uso de medicamentos ou suplementos alimentares que contêm cúrcuma, também conhecida como açafrão. O aviso se baseia em uma série de casos internacionais que apresentaram elevada gravidade, embora raros. As investigações apontaram inflamação e danos ao fígado associados ao uso desses produtos em cápsulas ou extratos concentrados.
Conforme a Anvisa, o problema está especialmente associado a formulações que promovem aumento na absorção da curcumina em níveis muito acima do consumo normal.
Chá de cúrcuma
Outras agências reguladoras, como as da Itália, Austrália, Canadá e França, já emitiram alertas sobre o tema, após autoridades de saúde registrarem casos de intoxicação hepática ligados ao uso de suplementos de cúrcuma. Em alguns casos, a situação levou à proibição de determinados produtos e à exigência de avisos de segurança nos rótulos.
Na França, a Agência Nacional de Segurança Sanitária da Alimentação, do Meio Ambiente e do Trabalho (ANSES) identificou dezenas de relatos de efeitos adversos associados ao consumo de suplementos contendo cúrcuma ou curcumina, incluindo casos de hepatite.
O risco de toxicidade não está relacionado ao uso da cúrcuma no preparo cotidiano de alimentos. O pó utilizado na culinária é considerado seguro e não integra o alerta, uma vez que não há evidências de risco associado ao consumo da cúrcuma como alimento ou aditivo alimentar, segundo a agência.
A diferença é que, em medicamentos e suplementos, a substância aparece em concentrações mais elevadas e com maior capacidade de absorção pelo organismo.
Veja alguns indícios que podem indicar a necessidade de avaliação médica:
Caso apresente algum desses sintomas, a orientação é interromper o uso dos produtos imediatamente e procurar atendimento de um profissional de saúde.