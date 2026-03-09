Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Camisa com frase redpill usada por suspeito no caso de estupro coletivo no Rio de Janeiro tem estoque esgotado em lojas

Frase "Não me arrependo de nada" é utilizada em fóruns e grupos misóginos na internet

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 9 de março de 2026 às 20:27

Camisa gerou polêmica e onda de indignação Crédito: Redes Sociais

Um dos acusados de participar do estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos, em Copacabana, entregou-se à Polícia Civil na última terça-feira (4). O estudante Vitor Hugo Simonin, de 18 anos, chamou a atenção ao chegar à delegacia vestindo uma camiseta com a frase em inglês "Regret Nothing" (Não me arrependo de nada", em tradução literal).

A escolha da vestimenta gerou forte reação nas redes sociais. A expressão estampada na peça é frequentemente associada a fóruns e grupos misóginos na internet que disseminam discursos de ódio contra mulheres, os chamados grupos "Redpill".

A peça de roupa, comercializada por uma grande rede de lojas de departamento, teve seu estoque esgotado após a viralização das imagens. A defesa de Simonin não se manifestou sobre a escolha do figurino do réu.

Vitor Hugo é filho de José Carlos Costa Simonin, que até a data do ocorrido ocupava o cargo de subsecretário estadual de Governança, Compliance e Gestão Administrativa do Rio de Janeiro. O servidor foi exonerado do posto poucas horas antes de o filho se apresentar à delegacia.

Além das implicações políticas, o caso atingiu o Colégio Pedro II, onde o acusado é matriculado. A tradicional instituição de ensino informou que já instaurou um processo administrativo para avaliar o desligamento definitivo do estudante de seu quadro de alunos.

Acompanhado pelo advogado Ângelo Máximo, o jovem afirmou ter se entregado espontaneamente. A defesa sustenta a inocência de Vitor Hugo, alegando que, embora ele estivesse no apartamento onde os fatos ocorreram, não manteve relação sexual com a vítima nem participou de qualquer ato criminoso.

"Ele não tem o que temer e vai demonstrar sua inocência. Se apresentou de cabeça erguida", declarou o defensor. O caso segue sob investigação e outros três homens e um adolescente tiveram a participação no estupro identificada pela polícia.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

'A mãe de alguém teve que chorar': jovens debocharam após estupro coletivo de adolescente de 17 anos

Vídeo inédito mostra suspeitos rindo após estupro coletivo contra adolescente no Rio

Investigado por estupro de criança de 11 anos é preso no Pará

Último investigado por estupro coletivo em Copacabana se entrega; menor é apontado como 'mente por trás' dos crimes

Novas vítimas denunciam outros casos de jovens presos por estupro coletivo no Rio de Janeiro

Tags:

Crime Roupas Estupro Camisa Estupro Coletivo

Mais recentes

Imagem - Resultado da Dupla Sena 2934, desta segunda-feira (9)

Resultado da Dupla Sena 2934, desta segunda-feira (9)
Imagem - Resultado da Lotomania 2897, desta segunda-feira (9)

Resultado da Lotomania 2897, desta segunda-feira (9)
Imagem - Resultado da Quina 6971, desta segunda-feira (9)

Resultado da Quina 6971, desta segunda-feira (9)

MAIS LIDAS

Imagem - Coelba abre mais de 200 vagas para Escola de Eletricistas em nove cidades da Bahia
01

Coelba abre mais de 200 vagas para Escola de Eletricistas em nove cidades da Bahia

Imagem - Uber passa a ter ferramenta para que usuárias possam escolher viagens com motoristas mulheres
02

Uber passa a ter ferramenta para que usuárias possam escolher viagens com motoristas mulheres

Imagem - Dinheiro, oportunidades e reconhecimento surgem nesta semana (entre 9 e 15 de março) para 3 signos que entram em uma fase mais próspera
03

Dinheiro, oportunidades e reconhecimento surgem nesta semana (entre 9 e 15 de março) para 3 signos que entram em uma fase mais próspera

Imagem - Advogada é sequestrada e obrigada a fazer transferências bancárias em Salvador
04

Advogada é sequestrada e obrigada a fazer transferências bancárias em Salvador