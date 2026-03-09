Camisa com frase redpill usada por suspeito no caso de estupro coletivo no Rio de Janeiro tem estoque esgotado em lojas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 9 de março de 2026 às 20:27
Um dos acusados de participar do estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos, em Copacabana, entregou-se à Polícia Civil na última terça-feira (4). O estudante Vitor Hugo Simonin, de 18 anos, chamou a atenção ao chegar à delegacia vestindo uma camiseta com a frase em inglês "Regret Nothing" (Não me arrependo de nada", em tradução literal).
A escolha da vestimenta gerou forte reação nas redes sociais. A expressão estampada na peça é frequentemente associada a fóruns e grupos misóginos na internet que disseminam discursos de ódio contra mulheres, os chamados grupos "Redpill".
A peça de roupa, comercializada por uma grande rede de lojas de departamento, teve seu estoque esgotado após a viralização das imagens. A defesa de Simonin não se manifestou sobre a escolha do figurino do réu.
Vitor Hugo é filho de José Carlos Costa Simonin, que até a data do ocorrido ocupava o cargo de subsecretário estadual de Governança, Compliance e Gestão Administrativa do Rio de Janeiro. O servidor foi exonerado do posto poucas horas antes de o filho se apresentar à delegacia.
Além das implicações políticas, o caso atingiu o Colégio Pedro II, onde o acusado é matriculado. A tradicional instituição de ensino informou que já instaurou um processo administrativo para avaliar o desligamento definitivo do estudante de seu quadro de alunos.
Acompanhado pelo advogado Ângelo Máximo, o jovem afirmou ter se entregado espontaneamente. A defesa sustenta a inocência de Vitor Hugo, alegando que, embora ele estivesse no apartamento onde os fatos ocorreram, não manteve relação sexual com a vítima nem participou de qualquer ato criminoso.
"Ele não tem o que temer e vai demonstrar sua inocência. Se apresentou de cabeça erguida", declarou o defensor. O caso segue sob investigação e outros três homens e um adolescente tiveram a participação no estupro identificada pela polícia.