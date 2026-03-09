Acesse sua conta
Vídeo inédito mostra suspeitos rindo após estupro coletivo contra adolescente no Rio

Gravação foi feita minutos depois do crime e foi exibida pelo Fantástico

  • Esther Morais

Publicado em 9 de março de 2026 às 07:19

Suspeitos estão presos Crédito: Reprodução 

Um vídeo inédito divulgado no domingo (8) mostra os jovens suspeitos de participação em um estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos, no Rio de Janeiro, rindo e fazendo comentários sobre o caso minutos após o crime. As imagens foram exibidas pelo programa Fantástico, da TV Globo.

Na gravação, os jovens aparecem dentro de um elevador logo após deixarem o apartamento onde, segundo a investigação, ocorreu o crime. Em determinado momento, um deles faz um comentário enquanto os demais riem. "A mãe de alguém teve que chorar, porque nossas mães, hoje...", diz. 

O estupro ocorreu no dia 31 de janeiro, em um apartamento pertencente à família de um dos investigados. A adolescente foi convidada ao local por um colega de escola, de 17 anos, com quem já havia se relacionado anteriormente.

Imagens de câmeras de segurança mostram três dos cinco jovens entrando no prédio às 19h24. Um minuto depois, às 19h25, a vítima chega acompanhada do menor que a convidou.

De acordo com o depoimento da adolescente à polícia, ela foi levada a um quarto do imóvel para ficar com o jovem. Em seguida, outros quatro rapazes teriam invadido o cômodo. A vítima afirmou que recusou as tentativas de convencimento para manter relações com os amigos do garoto.

Ainda segundo o relato, os suspeitos a imobilizaram e trancaram a porta do quarto. A jovem afirma que, por aproximadamente uma hora, os cinco se revezaram nas agressões sexuais e físicas.

Dos suspeitos, quatro maiores de idade se entregaram à polícia e foram encaminhados ao sistema penitenciário. Já o adolescente de 17 anos foi apreendido e levado ao Degase.

