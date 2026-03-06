Acesse sua conta
Último investigado por estupro coletivo em Copacabana se entrega; menor é apontado como 'mente por trás' dos crimes

Adolescente também é investigado por participação em outro abuso sexual; delegado afirmou que ele era a pessoa que "tinha a confiança das vítimas"

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 6 de março de 2026 às 16:36

Suspeitos de praticarem estupro coletivo contra adolescente em Copacabana são de classes média e alta
Além do adolescente, outros quatro homens são investigados pelo estupro coletivo da jovem de 17 anos Crédito: Divulgação

O último investigado pela participação no estupro coletivo de uma jovem de 17 anos, em Copacaba, no Rio de Janeiro, se entregou na tarde desta sexta-feira (6). O único menor de idade do grupo se apresentou na 54ª Delegacia de Polícia, no bairro de Belford Roxo. As informações são do G1.

Segundo o delegado Angelo Lages, responsável pelo caso, o adolescente é a "mente por trás" de pelo menos dois casos de estupro - o da jovem de 17 anos e outro que foi denunciado após a repercussão deste crime.

"A gente representou pela busca e apreensão, até por entender que ele é a mente por trás disso tudo. Ele que tinha a confiança das vítimas (...). Então, a gente entende e entendia, na época que eu representei, que era necessário a apreensão dele”, afirmou Lages, em entrevista ao G1.

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ), que tinha se posicionado contra a apreensão do menor inicialmente, opinou favoravelmente à internação do menor com o surgimento de novas denúncias.

