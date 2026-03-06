Último investigado por estupro coletivo em Copacabana se entrega; menor é apontado como 'mente por trás' dos crimes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 6 de março de 2026 às 16:36
O último investigado pela participação no estupro coletivo de uma jovem de 17 anos, em Copacaba, no Rio de Janeiro, se entregou na tarde desta sexta-feira (6). O único menor de idade do grupo se apresentou na 54ª Delegacia de Polícia, no bairro de Belford Roxo. As informações são do G1.
O adolescente estava foragido desde a última quinta-feira (5), quando foi expedido pela Justiça carioca um mandado de busca e apreensão contra ele. Por ser menor de idade, ele é investigado por ato infracional análogo ao crime e não teve sua identidade revelada.
Os acusados do crime foram identificados pela polícia
Segundo o delegado Angelo Lages, responsável pelo caso, o adolescente é a "mente por trás" de pelo menos dois casos de estupro - o da jovem de 17 anos e outro que foi denunciado após a repercussão deste crime.
"A gente representou pela busca e apreensão, até por entender que ele é a mente por trás disso tudo. Ele que tinha a confiança das vítimas (...). Então, a gente entende e entendia, na época que eu representei, que era necessário a apreensão dele”, afirmou Lages, em entrevista ao G1.
O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ), que tinha se posicionado contra a apreensão do menor inicialmente, opinou favoravelmente à internação do menor com o surgimento de novas denúncias.