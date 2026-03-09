Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rede de proteção do CV contava com delegado da PF, advogado e ex-secretário

As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF)

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 9 de março de 2026 às 12:25

Operação da Polícia Federal contra tráfico internacional de mulheres
Operação da Polícia Federal  Crédito: Divulgação

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta segunda-feira (9), a Operação Anomalia, que investiga um esquema de troca de informações sigilosas e venda de influência para favorecer interesses ligados ao Comando Vermelho (CV) e ao tráfico internacional de drogas.

A ação ocorre no Rio de Janeiro e cumpre quatro mandados de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares como o afastamento de servidores públicos de suas funções.

Casal virou alvo de operação contra o Comando Vermelho

Casal do CV virou alvo de operação por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
1 de 10
Casal do CV virou alvo de operação por Reprodução

Leia mais no portal Metrópoles, parceiro do Jornal CORREIO

Mais recentes

Imagem - Funcionário é demitido após flagra de sexo com mulher dentro de UBS

Funcionário é demitido após flagra de sexo com mulher dentro de UBS
Imagem - Frente fria com chuva forte, acima do normal, avança para novo estado nesta segunda (9)

Frente fria com chuva forte, acima do normal, avança para novo estado nesta segunda (9)
Imagem - Mulher é presa por torturar filhos e enviar vídeos das agressões para ameaçar pai das crianças

Mulher é presa por torturar filhos e enviar vídeos das agressões para ameaçar pai das crianças

MAIS LIDAS

Imagem - Dinheiro, oportunidades e reconhecimento surgem nesta semana (entre 9 e 15 de março) para 3 signos que entram em uma fase mais próspera
01

Dinheiro, oportunidades e reconhecimento surgem nesta semana (entre 9 e 15 de março) para 3 signos que entram em uma fase mais próspera

Imagem - Corpo é encontrado dentro de carrinho de supermercado em avenida movimentada de Salvador
02

Corpo é encontrado dentro de carrinho de supermercado em avenida movimentada de Salvador

Imagem - Restaurante famoso de Salvador anuncia encerramento de atividades: 'Chegou a hora'
03

Restaurante famoso de Salvador anuncia encerramento de atividades: 'Chegou a hora'

Imagem - Enquete BBB 26: Babu, Chaiany ou Milena quem deve ser eliminado no Paredão?
04

Enquete BBB 26: Babu, Chaiany ou Milena quem deve ser eliminado no Paredão?