Rede de proteção do CV contava com delegado da PF, advogado e ex-secretário

Metrópoles
Publicado em 9 de março de 2026 às 12:25
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta segunda-feira (9), a Operação Anomalia, que investiga um esquema de troca de informações sigilosas e venda de influência para favorecer interesses ligados ao Comando Vermelho (CV) e ao tráfico internacional de drogas.
A ação ocorre no Rio de Janeiro e cumpre quatro mandados de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares como o afastamento de servidores públicos de suas funções.
Casal virou alvo de operação contra o Comando Vermelho
