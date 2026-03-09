Acesse sua conta
Advogada é sequestrada e obrigada a fazer transferências bancárias em Salvador

Veículo da vítima foi encontrado horas após o sequestro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de março de 2026 às 19:41

Veículo foi encontrado horas após o sequestro em Stella Maris
Veículo foi encontrado horas após o sequestro em Stella Maris Crédito: Divulgação

Uma advogada foi vítima de sequestro durante a madrugada do último domingo (8), no bairro de Stella Maris, em Salvador. A mulher estava na Alameda Dilson Jatahy Fonseca quando foi abordada por um grupo de suspeitos.

De acordo com a Polícia Militar, após a interceptação do veículo da vítima, ela foi mantida dentro do carro e obrigada a realizar transações bancárias para os suspeitos.

Horas depois, o carro foi abandonado e a vítima foi libertada em segurança, também no bairro de Stella Maris. O veículo já foi recuperado pela PM.

A advogada é membro da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA). Ela integra a OAB Jovem e, apesar de estar bem fisicamente, ainda demonstra forte abalo após o episódio.

O caso foi registrado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV/Salvador), que apura informações para identificar os envolvidos.

