CRIME

Advogada é sequestrada e obrigada a fazer transferências bancárias em Salvador

Veículo da vítima foi encontrado horas após o sequestro

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de março de 2026 às 19:41

Veículo foi encontrado horas após o sequestro em Stella Maris Crédito: Divulgação

Uma advogada foi vítima de sequestro durante a madrugada do último domingo (8), no bairro de Stella Maris, em Salvador. A mulher estava na Alameda Dilson Jatahy Fonseca quando foi abordada por um grupo de suspeitos.

De acordo com a Polícia Militar, após a interceptação do veículo da vítima, ela foi mantida dentro do carro e obrigada a realizar transações bancárias para os suspeitos.

Horas depois, o carro foi abandonado e a vítima foi libertada em segurança, também no bairro de Stella Maris. O veículo já foi recuperado pela PM.

A advogada é membro da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA). Ela integra a OAB Jovem e, apesar de estar bem fisicamente, ainda demonstra forte abalo após o episódio.