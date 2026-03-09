CRIME

Mulher é presa por torturar filhos e enviar vídeos das agressões para ameaçar pai das crianças

Crianças de 1 e 3 anos foram encontradas com hematomas e ferimentos pelo corpo

Wendel de Novais

Publicado em 9 de março de 2026 às 08:41

Caso é investigado Crédito: Polícia Civil

Uma mulher de 38 anos foi presa na noite de domingo (8), suspeita de torturar os próprios filhos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. As vítimas são duas crianças pequenas: um menino de três anos e uma menina de um ano. A prisão ocorreu na residência onde a suspeita mora com os filhos, de acordo com informações do g1.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher teria gravado vídeos enquanto agredia as crianças e enviado as imagens ao pai delas, com quem não mantém mais relacionamento. Após receber os registros, o homem procurou ajuda no 21º Batalhão de Polícia Militar e mostrou o material aos policiais.

Com base nas informações, equipes da PM foram até a residência da suspeita e realizaram a prisão em flagrante. Durante a ocorrência, os agentes também fizeram novos registros das condições das crianças. As imagens mostram marcas aparentes de violência nos dois.

Segundo os policiais, os irmãos apresentavam arranhões e hematomas. A menina tinha um ferimento no olho direito, enquanto o menino possuía diversas lesões espalhadas pelo corpo. A mulher foi levada para a 2ª Delegacia de Pronto Atendimento, localizada no Palácio da Polícia, onde acabou autuada pelos crimes de tortura e lesão corporal.

Ainda de acordo com a polícia, a suspeita teria resistido à abordagem e feito ameaças contra os agentes no momento da prisão. A Polícia Civil informou que também solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.