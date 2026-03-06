CRIME

Homem é preso por matar jovem em emboscada para não pagar dívida de R$ 260 mil

José Jonas Vasconcelos Filho foi morto a tiros por Ruyan Neves Moreira

Wendel de Novais

Publicado em 6 de março de 2026 às 07:48

A Justiça do Ceará determinou, na última terça-feira (3), a prisão de Ruyan Neves Moreira, condenado por mandar matar José Jonas Vasconcelos Filho, de 18 anos, para evitar o pagamento de uma dívida que ultrapassava R$ 260 mil.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu no dia 20 de maio de 2020. Na ocasião, Ruyan teria convidado o jovem para ir até a cidade de Marco, no interior do estado, sob a promessa de quitar o valor que devia.

Ao chegar ao local combinado, no entanto, José Jonas foi surpreendido. Ele acabou executado a tiros por Ruyan e por um comparsa, identificado como Wanderson Silva Rocha.

Após o assassinato, os dois esconderam o corpo da vítima. O cadáver só foi localizado no dia seguinte, na localidade de Santa Fé, zona rural do município de Acaraú.

Ruyan acabou preso pela polícia um dia depois do crime. No momento da captura, os agentes encontraram no carro do suspeito a bolsa da vítima, além de cheques que seriam utilizados para quitar a dívida entre eles.

Em julho de 2023, a Justiça condenou Ruyan Neves a 13 anos de prisão por homicídio qualificado, com reconhecimento de motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Na ocasião, ele recebeu o direito de recorrer em liberdade.