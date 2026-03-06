Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é preso por matar jovem em emboscada para não pagar dívida de R$ 260 mil

José Jonas Vasconcelos Filho foi morto a tiros por Ruyan Neves Moreira

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 6 de março de 2026 às 07:48

José Jonas Vasconcelos Filho (foto), de 18 anos, foi morto a tiros por Ruyan Neves Moreira, que o devia cerca de R$ 260 mil
José Jonas Vasconcelos Filho foi morto a tiros por Ruyan Neves Moreira Crédito: Reprodução

A Justiça do Ceará determinou, na última terça-feira (3), a prisão de Ruyan Neves Moreira, condenado por mandar matar José Jonas Vasconcelos Filho, de 18 anos, para evitar o pagamento de uma dívida que ultrapassava R$ 260 mil.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu no dia 20 de maio de 2020. Na ocasião, Ruyan teria convidado o jovem para ir até a cidade de Marco, no interior do estado, sob a promessa de quitar o valor que devia.

Ao chegar ao local combinado, no entanto, José Jonas foi surpreendido. Ele acabou executado a tiros por Ruyan e por um comparsa, identificado como Wanderson Silva Rocha.

José Jonas Vasconcelos Filho foi morto a tiros por Ruyan Neves Moreira

José Jonas Vasconcelos Filho por Reprodução
Ruyan Neves Moreira por Reprodução
José Jonas Vasconcelos Filho foi morto a tiros por Ruyan Neves Moreira por Reprodução
1 de 3
José Jonas Vasconcelos Filho por Reprodução

Após o assassinato, os dois esconderam o corpo da vítima. O cadáver só foi localizado no dia seguinte, na localidade de Santa Fé, zona rural do município de Acaraú.

Ruyan acabou preso pela polícia um dia depois do crime. No momento da captura, os agentes encontraram no carro do suspeito a bolsa da vítima, além de cheques que seriam utilizados para quitar a dívida entre eles.

Em julho de 2023, a Justiça condenou Ruyan Neves a 13 anos de prisão por homicídio qualificado, com reconhecimento de motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Na ocasião, ele recebeu o direito de recorrer em liberdade.

Neste ano, no entanto, um recurso apresentado pelo Ministério Público foi aceito pela Justiça. A nova decisão determinou o aumento da pena para 17 anos e seis meses de prisão, além da execução imediata da sentença.

Leia mais

Imagem - Tragédia em casa de repouso: corpo da última vítima é encontrado e número de mortos chega a 12

Tragédia em casa de repouso: corpo da última vítima é encontrado e número de mortos chega a 12

Imagem - Vigilância em prédio: porteiros e síndica flagraram abusos de José Dumont através de câmeras

Vigilância em prédio: porteiros e síndica flagraram abusos de José Dumont através de câmeras

Imagem - Do luxo ao medo: super-ricos pagam até R$ 1 milhão para fugir de Dubai em meio à guerra

Do luxo ao medo: super-ricos pagam até R$ 1 milhão para fugir de Dubai em meio à guerra

Tags:

Ruyan Neves Moreira José Jonas Vasconcelos Filho Morte por Causa de Dívida

Mais recentes

Imagem - Justiça manda exumar corpo de esposa de coronel encontrada morta com tiro na cabeça

Justiça manda exumar corpo de esposa de coronel encontrada morta com tiro na cabeça
Imagem - Saiba quem era o policial que morreu após ver filha morrer em acidente de moto

Saiba quem era o policial que morreu após ver filha morrer em acidente de moto
Imagem - Homem morre após ter intestino perfurado durante exame de colonoscopia; entenda

Homem morre após ter intestino perfurado durante exame de colonoscopia; entenda

MAIS LIDAS

Imagem - Nova frente fria vai atingir a Bahia na próxima semana; veja quando
01

Nova frente fria vai atingir a Bahia na próxima semana; veja quando

Imagem - Atracadouro de Morro de São Paulo é interditado após danos na estrutura
02

Atracadouro de Morro de São Paulo é interditado após danos na estrutura

Imagem - Aposta baiana fatura R$ 829 mil na Lotofácil; confira resultado
03

Aposta baiana fatura R$ 829 mil na Lotofácil; confira resultado

Imagem - Escândalo da Clivan: Mutirão de 138 cirurgias oftalmológicas não foi autorizado, diz SMS
04

Escândalo da Clivan: Mutirão de 138 cirurgias oftalmológicas não foi autorizado, diz SMS