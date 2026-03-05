GUERRA

Do luxo ao medo: super-ricos pagam até R$ 1 milhão para fugir de Dubai em meio à guerra

idade símbolo do luxo no Golfo vive onda de saídas após explosões e fechamento parcial do espaço aéreo

Wendel de Novais

Publicado em 5 de março de 2026 às 07:43

Prédio de luxo em Dubai já foi atingido por drones do Irã Crédito: Reprodução

O avanço do conflito no Oriente Médio começou a provocar uma corrida silenciosa de milionários para fora de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Com o receio de que a guerra se prolongue e atinja ainda mais a região, parte da elite financeira que vive na cidade tem buscado rotas de fuga por diferentes meios — algumas delas custando centenas de milhares de dólares. As informações são do g1.

Nos últimos dias, a tranquilidade da cidade passou a ser ameaçada por drones e mísseis que cruzam os céus da região. Com o espaço aéreo parcialmente fechado, sair do país se tornou uma tarefa complicada. Mesmo assim, algumas famílias têm desembolsado valores elevados para garantir voos privados ou rotas alternativas para deixar o território.

Uma dessas histórias é a de Evrim, uma mulher turca que mora em Dubai com o marido e dois filhos. Segundo ela, a decisão de partir foi tomada após uma explosão causada por destroços de um míssil que atingiram um hotel de luxo próximo de sua residência. A família desembolsou US$ 200 mil — cerca de R$ 1,03 milhão — para embarcar em um voo que partiu do vizinho sultanato de Omã com destino a Genebra, na Suíça, onde pretendem permanecer até que a situação na região se estabilize.

Antes disso, precisaram enfrentar uma viagem de seis horas de carro pelo deserto até chegar à capital omani, Mascate. "Estamos muito nervosos (...), principalmente por causa das crianças. Quando ouviram o som da explosão, ficaram assustadas", relatou à AFP, ao comentar o barulho provocado pelas interceptações de mísseis.

A mulher afirmou ainda temer que a saída da cidade fique ainda mais difícil caso o conflito se intensifique, especialmente se a Arábia Saudita — responsável por controlar grande parte do espaço aéreo regional — passar a participar diretamente da guerra. Desde o último sábado, os Emirados Árabes Unidos registraram uma sequência de ataques com drones e mísseis. De acordo com informações divulgadas pelas autoridades, mais de 800 drones e 200 mísseis já foram lançados, deixando ao menos três mortos.