Trump fala em ‘guerra para sempre’ com o Irã, mesmo em meio à falta de armamento

Presidente dos EUA diz que país tem estoque quase ilimitado de armas de médio alcance

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de março de 2026 às 08:38

Trump fala sobre ataques ao Irã Crédito: Reprodução/Truth Social

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que o país "não está onde gostaria" em relação ao volume de armamentos de ponta disponíveis no arsenal norte-americano. Apesar disso, garantiu que os EUA possuem estoques “praticamente ilimitados” de armas de médio e médio-alto alcance.

Em publicação na rede Truth Social, o republicano declarou: "Como me foi dito hoje, temos um suprimento praticamente ilimitado dessas armas. Guerras podem ser travadas 'para sempre' e com muito sucesso, usando apenas esses suprimentos (que são melhores do que as melhores armas de outros países!)".

Segundo Trump, a redução no estoque de equipamentos mais avançados seria consequência das doações realizadas pelo ex-presidente Joe Biden ao governo da Ucrânia, liderado por Volodymyr Zelensky.

Na primeira declaração pública desde o agravamento do conflito com o Irã, o presidente norte-americano afirmou que pretende destruir sistemas de mísseis iranianos, enfraquecer a Marinha do país e interromper as "ambições nucleares" de Teerã, além de cortar o financiamento iraniano a grupos classificados por Washington como terroristas.

Trump também indicou que não pretende retomar negociações com o governo iraniano. Antes da escalada da crise, EUA e Irã discutiam um possível acordo de não proliferação de armas nucleares.

As declarações foram feitas durante um evento de entrega de medalhas de honra a militares mortos no conflito. Até o momento, quatro soldados tiveram as mortes confirmadas pelas Forças Armadas norte-americanas. Outros 18 militares estão internados em estado grave após ataques retaliatórios iranianos, segundo informou a CNN.

O presidente voltou a sustentar que o Irã tentou reativar seu programa nuclear e afirmou que o país expandia "rápida e dramaticamente" seu programa de mísseis. Para Trump, o avanço representa uma ameaça direta aos Estados Unidos, às bases militares norte-americanas no Oriente Médio e também à Europa.

