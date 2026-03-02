TENSÃO

Esposa e seis filhos de líder supremo do Irã morrem em ataque dos EUA e de Israel

Ali Khamenei também teve a morte confirmada pela mídia estatal

Maysa Polcri

Publicado em 2 de março de 2026 às 17:22

Aiatolá Ali Khamenei foi morto no sábado (28) Crédito: Reprodução

A esposa de Ali Khamenei, líder supremo do Irã, e os seis filhos do casal foram mortos durante os ataques ao país. Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, esposa dele, teve a morte confirmada nesta segunda-feira (2), aos 79 anos. O próprio líder foi morto no sábado (28).

A primeira-dama, Khojasteh Bagherzadeh, estava em coma desde sábado (28), quando foi ferida nos ataques. Além dela e de Khamenei, todos os seis filhos foram mortos: Mostafa, Mojtaba, Masoud, Meysam, Boshra e Hoda.

A morte do aiatolá Ali Khamenei foi inicialmente confirmada por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. “Khamenei, uma das pessoas mais perversas da história, está morto. Isso não é apenas justiça para o povo do Irã, mas para todos os grandes americanos e para aqueles de muitos países ao redor do mundo que foram mortos ou mutilados por Khamenei e sua gangue de bandidos sedentos de sangue”, disse em uma rede social.

A imprensa local também aponta que outras lideranças do regime foram mortas no ataque. São eles: Ali Shamkhani, um dos principais conselheiros de Khamenei, e o chefe da Guarda Revolucionária do Irã, general Mohammad Pakpour.

Além deles, Sayed Yahya Hamidi, vice-ministro da inteligência iraniana, e Jalal Pour Hossein, chefe da divisão de espionagem do Ministério da Inteligência, também foram mortos.