Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Esposa e seis filhos de líder supremo do Irã morrem em ataque dos EUA e de Israel

Ali Khamenei também teve a morte confirmada pela mídia estatal

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 2 de março de 2026 às 17:22

Aiatolá Ali Khamenei
Aiatolá Ali Khamenei foi morto no sábado (28) Crédito: Reprodução

A esposa de Ali Khamenei, líder supremo do Irã, e os seis filhos do casal foram mortos durante os ataques ao país. Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, esposa dele, teve a morte confirmada nesta segunda-feira (2), aos 79 anos. O próprio líder foi morto no sábado (28)

A primeira-dama, Khojasteh Bagherzadeh, estava em coma desde sábado (28), quando foi ferida nos ataques. Além dela e de Khamenei, todos os seis filhos foram mortos: Mostafa, Mojtaba, Masoud, Meysam, Boshra e Hoda. 

Quem era Ali Khamenei

Khamenei, líder supremo do Irã , comandou o país por quase quatro décadas por Reprodução
Ele nunca aceitou fazer reformas na república islâmica e reprimiu com força a oposição por Shutterstock
Khamenei foi vice-ministro da defesa e presidente durante a guerra com o Iraque, na década de 1980 por HO /AFP
Ali Khamenei nasceu em 1939 em Mashhad por IRANIAN SUPREME LEADER'S WEBSITE /AFP
Khamenei acumulava as funções de líder político e religioso por HO / KHAMENEI.IR / AFP
1 de 5
Khamenei, líder supremo do Irã , comandou o país por quase quatro décadas por Reprodução

A morte do aiatolá Ali Khamenei foi inicialmente confirmada por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. “Khamenei, uma das pessoas mais perversas da história, está morto. Isso não é apenas justiça para o povo do Irã, mas para todos os grandes americanos e para aqueles de muitos países ao redor do mundo que foram mortos ou mutilados por Khamenei e sua gangue de bandidos sedentos de sangue”, disse em uma rede social. 

A imprensa local também aponta que outras lideranças do regime foram mortas no ataque. São eles: Ali Shamkhani, um dos principais conselheiros de Khamenei, e o chefe da Guarda Revolucionária do Irã, general Mohammad Pakpour. 

Leia mais

Imagem - Ataques ao Irã fazem voos que saíram do Brasil retornarem após horas no ar

Ataques ao Irã fazem voos que saíram do Brasil retornarem após horas no ar

Imagem - Irã anuncia novo líder supremo após morte de Ali Khamenei em bombardeio

Irã anuncia novo líder supremo após morte de Ali Khamenei em bombardeio

Além deles, Sayed Yahya Hamidi, vice-ministro da inteligência iraniana, e Jalal Pour Hossein, chefe da divisão de espionagem do Ministério da Inteligência, também foram mortos. 

Os ataques começaram no sábado (28), em mais de 130 cidades do Irã. Segundo a Sociedade do Crescente Vermelho no país (IRCS), mais de 500 iranianos morreram. 

Mais recentes

Imagem - Ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad é morto em ataques ao Irã

Ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad é morto em ataques ao Irã
Imagem - Tentativa de invasão a consulado dos EUA no Paquistão termina com 9 mortos

Tentativa de invasão a consulado dos EUA no Paquistão termina com 9 mortos
Imagem - Único hotel 7 estrelas do mundo, Burj Al Arab é atingido por drone iraniano

Único hotel 7 estrelas do mundo, Burj Al Arab é atingido por drone iraniano

MAIS LIDAS

Imagem - A vida começa a destravar antes do fim de março e 3 signos sentem a mudança de forma evidente
01

A vida começa a destravar antes do fim de março e 3 signos sentem a mudança de forma evidente

Imagem - Não é só supermercado: veja outros estabelecimentos que também não podem abrir aos domingos
02

Não é só supermercado: veja outros estabelecimentos que também não podem abrir aos domingos

Imagem - Clínica oftalmológica de Salvador é interditada após denúncias de perda de visão e sangramento: 'Risco de lesão cerebral'
03

Clínica oftalmológica de Salvador é interditada após denúncias de perda de visão e sangramento: 'Risco de lesão cerebral'

Imagem - Cada signo tem um dia da sorte em Março e ele pode mudar o rumo do mês; veja quando será o seu
04

Cada signo tem um dia da sorte em Março e ele pode mudar o rumo do mês; veja quando será o seu