Irã anuncia novo líder supremo após morte de Ali Khamenei em bombardeio

Aiatolá Alireza Arafi assume comando temporário do país e vai conduzir processo para escolha do sucessor definitivo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de março de 2026 às 08:25

Aiatolá Alireza Arafi
Aiatolá Alireza Arafi Crédito: Reprodução

O Irã amanheceu sob nova liderança neste domingo (1º). Um dia após a confirmação da morte do aiatolá Ali Khamenei, o país escolheu o aiatolá Alireza Arafi como líder supremo interino. A informação foi divulgada por agências estatais iranianas.

Arafi foi designado para comandar o Conselho interino de liderança, órgão que ficará responsável por conduzir o processo de escolha do novo líder supremo. Segundo comunicado oficial, o religioso passa a integrar o grupo que assumirá temporariamente a condução do país.

“O Conselho de Discernimento do Interesse do Estado elegeu o aiatolá Alireza Arafi como membro do conselho interino de liderança”, afirmou o porta-voz do conselho, Mohsen Dehnavi, em publicação na rede X.

O conselho provisório também será composto pelo presidente Masoud Pezeshkian, pelo chefe do Judiciário, Gholamhossein Mohseni-Ejei, e por um dos juristas do Conselho dos Guardiões. Caberá a esse grupo administrar o país até que a Assembleia dos Peritos “eleja um líder permanente o mais rápido possível”.

A definição do comando interino ocorreu poucas horas depois de três autoridades de alto escalão terem sido anunciadas para liderar temporariamente o Irã.

Morte de Khamenei

A morte de Khamenei foi confirmada oficialmente pelo governo iraniano no fim da noite de sábado (28). Ele morreu durante um bombardeio coordenado entre Estados Unidos e Israel contra o complexo presidencial onde estava, na madrugada do mesmo dia, no horário de Brasília.

Como funciona o sistema de poder no Irã

Desde a Revolução Islâmica de 1979, que derrubou a monarquia do xá Reza Pahlavi, o Irã passou a adotar um regime teocrático, no qual a autoridade política máxima é exercida por um líder religioso.

O posto mais alto da estrutura de poder é o de Líder Supremo, que reúne atribuições políticas e religiosas. Apenas duas pessoas ocuparam a função desde a criação do cargo: o aiatolá Ruhollah Khomeini, até 1989, e, a partir de então, Ali Khamenei.

Embora o país também eleja um presidente, o líder supremo concentra os principais poderes. A escolha do ocupante do cargo é feita por clérigos islâmicos, que têm a responsabilidade de selecionar, supervisionar e até destituir o líder.

