Cena violenta em condomínio de luxo termina com mãe e duas crianças mortas

Em viagem, marido acionou a polícia após não conseguir contato com a família

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de março de 2026 às 08:43

Corpos foram achados na casa da família
Corpos foram achados na casa da família Crédito: Manatee County Sheriff's Office

Uma mulher e seus dois filhos foram encontrados mortos dentro da residência da família, em um condomínio na Flórida, nos EUA em um caso tratado inicialmente como possível homicídio seguido de suicídio.

De acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Manatee (MCSO), policiais foram acionados por volta das 20h30 da quinta-feira (26) para realizar uma checagem  em uma casa localizada em Lakewood Ranch. O pedido partiu do próprio dono da casa, que estava em viagem na América do Sul e relatou dificuldades para entrar em contato com a esposa e os filhos e ficou preocupado. 

Ao chegarem ao local, os agentes decidiram entrar na casa. No interior, encontraram um adolescente de 14 anos e uma menina de 11 anos mortos em cômodos diferentes. A mãe das crianças, de 44 anos, também foi localizada sem vida em outro cômodo, segundo informação da revista People.

Em entrevista à emissora Fox 13, o porta-voz do MCSO, Randy Warren, afirmou que as circunstâncias ainda estão sendo analisadas. “Nós realmente não sabemos tudo o que se passava na mente dela. Mas estamos muito confiantes de que todas as pessoas envolvidas neste caso foram identificadas”, declarou.

Ele também ressaltou que não há indícios de participação de terceiros. “Não houve ninguém que tenha entrado na casa ou saído do local. Por mais trágico que seja... É realmente inimaginável que duas crianças tenham sido mortas dentro de casa por um dos pais, e que depois ela tenha tirado a própria vida”, acrescentou.

Até o momento, os nomes das vítimas não foram divulgados. O médico-legista da região ainda não concluiu as causas oficiais das mortes.

Segundo o gabinete do xerife, as investigações preliminares indicam que não há risco adicional para a comunidade. Warren descreveu o cenário encontrado como uma “cena violenta”, conforme noticiado também pela WFLA News Channel 8.

Ainda de acordo com o porta-voz, não havia registros anteriores de ocorrências no endereço. A família havia se mudado do Missouri para a Flórida há cerca de três anos, e desde então não houve chamados policiais relacionados à residência. “Não há absolutamente nada que indicasse que algo assim pudesse acontecer”, afirmou.

