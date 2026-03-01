Papa pede que padres não usem IA para escrever sermões

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 1 de março de 2026 às 07:38
O Papa Leão XIV fez um alerta direto aos padres sobre o uso de ferramentas de Inteligência Artificial na preparação de homilias. Durante uma reunião a portas fechadas na semana passada, o pontífice reservou parte do encontro para pedir que membros do clero não recorram a plataformas como o ChatGPT para elaborar seus sermões.
De acordo com o Vatican News, embora reconheça os avanços e capacidades das tecnologias atuais, o papa ressaltou que há limites quando se trata da vivência espiritual. Para ele, a essência de uma homilia não pode ser reproduzida por sistemas automatizados.
Veja imagens da visita do prefeito Bruno Reis ao papa Leão XIV
Ao tratar do tema, Leão XIV afirmou que a “homilia é compartilhar a fé” e enfatizou que a Inteligência Artificial “nunca será capaz de compartilhar a fé”. A fala reforça a visão de que o anúncio religioso exige experiência pessoal e testemunho, algo que, segundo o pontífice, não pode ser delegado a uma máquina.
O papa também comparou o uso da inteligência humana ao funcionamento do corpo. “Assim como acontece com todos os músculos do corpo, se não os usamos, se não os movimentamos, eles morrem”, declarou. “O cérebro precisa ser usado, por isso nossa inteligência também deve ser exercitada, para não perdermos essa capacidade”.