IGREJA CATÓLICA

Papa pede que padres não usem IA para escrever sermões

Líder da Igreja Católica afirma que tecnologia “nunca será capaz de compartilhar a fé”

Carol Neves

Publicado em 1 de março de 2026 às 07:38

Papa Leão XIV Crédito: Santa Sé

O Papa Leão XIV fez um alerta direto aos padres sobre o uso de ferramentas de Inteligência Artificial na preparação de homilias. Durante uma reunião a portas fechadas na semana passada, o pontífice reservou parte do encontro para pedir que membros do clero não recorram a plataformas como o ChatGPT para elaborar seus sermões.

De acordo com o Vatican News, embora reconheça os avanços e capacidades das tecnologias atuais, o papa ressaltou que há limites quando se trata da vivência espiritual. Para ele, a essência de uma homilia não pode ser reproduzida por sistemas automatizados.

Ao tratar do tema, Leão XIV afirmou que a “homilia é compartilhar a fé” e enfatizou que a Inteligência Artificial “nunca será capaz de compartilhar a fé”. A fala reforça a visão de que o anúncio religioso exige experiência pessoal e testemunho, algo que, segundo o pontífice, não pode ser delegado a uma máquina.