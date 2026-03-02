CHOCANTE

Universitário morre de hemorragia cerebral após maratona de 4 dias jogando videogame sem dormir

Jovem sofreu rompimento de artérias após ignorar alerta da família e passar noites em claro durante as férias

Nauan Sacramento

Publicado em 2 de março de 2026 às 19:00

Telas e atividade cerebral sem descanso podem ter causado morte Crédito: Gemini

Um estudante universitário morreu vítima de uma hemorragia cerebral fatal após passar quatro dias consecutivos jogando videogame sem interrupções para descanso. O caso, ocorrido em Taipé, Taiwan, ganhou repercussão após o relato nas redes sociais da enfermeira Lin Ting, integrante da equipe que atendeu o jovem, como um alerta sobre os perigos da privação extrema de sono e do sedentarismo prolongado.

A vítima aproveitava o período de férias para realizar a maratona de jogos. Segundo o relato médico, os pais do estudante chegaram a alertá-lo sobre o comportamento exagerado, mas ele insistiu em continuar a partida.

Após a quarta noite consecutiva sem dormir, o jovem tentou levantar-se para ir ao banheiro, momento em que gritou e desmaiou. Ele foi socorrido imediatamente e levado ao hospital, onde exames de imagem identificaram o rompimento de artérias cerebrais.

No hospital, o estudante foi submetido a uma cirurgia neurológica de emergência e colocado sob ventilação mecânica na tentativa de conter os danos causados pela hemorragia. Apesar dos esforços da equipe médica, as lesões cerebrais foram irreversíveis e o jovem não resistiu.

A enfermeira Lin Ting compartilhou o desfecho trágico como uma forma de conscientização para outros jovens e famílias. Ela enfatizou que a combinação de estresse físico, falta de sono e pressão arterial instável pode ser catastrófica para o sistema circulatório.

“Se você não proteger seu cérebro e não tiver hábitos saudáveis, seus vasos sanguíneos podem colapsar a qualquer momento”, alertou a profissional.