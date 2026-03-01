Acesse sua conta
Ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad é morto em ataques ao Irã

Mídia estatal iraniana confirma morte após ofensiva conjunta de EUA e Israel

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de março de 2026 às 13:06

Mahmoud Ahmadinejad
Mahmoud Ahmadinejad Crédito: Reprodução

O ex-presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad morreu após os ataques conjuntos realizados pelos EUA e por Israel contra o Irã, segundo informou a mídia estatal iraniana neste domingo (1).

Segundo os relatos oficiais, a morte teria ocorrido no contexto da ofensiva contra alvos iranianos ontem. A confirmação foi divulgada pela imprensa estatal, um dia após a ação militar. 

Ahmadinejad ganhou projeção internacional como líder linha-dura e foi presidente do Irã após a polêmica reeleição, em 2009. O resultado daquele pleito foi contestado por opositores, que alegaram fraude eleitoral.

As disputas levaram milhões de pessoas às ruas em protestos. O governo, no entanto, rejeitou a convocação de novas eleições, reforçou a censura e intensificou a repressão aos manifestantes - episódio que terminou com dezenas de mortes e milhares de prisões, conforme registros de organizações e relatos da época.

Ataque

A ofensiva militar lançada pelos Estados Unidos e Israel no Irã teve como alvos centros de comando e figuras-chave da estrutura de poder do país, incluindo o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo desde 1989, cuja morte foi confirmada pelas autoridades. A campanha começou com intensos ataques aéreos sobre Teerã e outras regiões visando desestabilizar a liderança política e militar de Teerã, e, segundo relatos, também atingiu instalações estratégicas ligadas às forças armadas. 

Quem era Ali Khamenei

Khamenei, líder supremo do Irã , comandou o país por quase quatro décadas por Reprodução
Ele nunca aceitou fazer reformas na república islâmica e reprimiu com força a oposição por Shutterstock
Khamenei foi vice-ministro da defesa e presidente durante a guerra com o Iraque, na década de 1980 por HO /AFP
Ali Khamenei nasceu em 1939 em Mashhad por IRANIAN SUPREME LEADER'S WEBSITE /AFP
Khamenei acumulava as funções de líder político e religioso por HO / KHAMENEI.IR / AFP
Khamenei, líder supremo do Irã , comandou o país por quase quatro décadas por Reprodução

Neste domingo (1º), foi confirmada a nomeação do aiatolá Alireza Arafi como membro jurista desse colegiado, que exercerá as funções máximas do Estado até a eleição do próximo líder supremo.

Os ataques de Estados Unidos e Israel contra o Irã ocorreram em meio à escalada de tensões regionais e a acusações de que Teerã apoia grupos e operações consideradas ameaças à segurança israelense e ocidental. A ofensiva teria como objetivo atingir estruturas militares e de comando estratégicas, além de enfraquecer a influência iraniana no Oriente Médio e pressionar a liderança do país em um momento de transição e instabilidade política interna.

