ORIENTE MÉDIO

Ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad é morto em ataques ao Irã

Mídia estatal iraniana confirma morte após ofensiva conjunta de EUA e Israel

Carol Neves

Publicado em 1 de março de 2026 às 13:06

Mahmoud Ahmadinejad Crédito: Reprodução

O ex-presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad morreu após os ataques conjuntos realizados pelos EUA e por Israel contra o Irã, segundo informou a mídia estatal iraniana neste domingo (1).

Segundo os relatos oficiais, a morte teria ocorrido no contexto da ofensiva contra alvos iranianos ontem. A confirmação foi divulgada pela imprensa estatal, um dia após a ação militar.

Ahmadinejad ganhou projeção internacional como líder linha-dura e foi presidente do Irã após a polêmica reeleição, em 2009. O resultado daquele pleito foi contestado por opositores, que alegaram fraude eleitoral.

As disputas levaram milhões de pessoas às ruas em protestos. O governo, no entanto, rejeitou a convocação de novas eleições, reforçou a censura e intensificou a repressão aos manifestantes - episódio que terminou com dezenas de mortes e milhares de prisões, conforme registros de organizações e relatos da época.

Ataque

A ofensiva militar lançada pelos Estados Unidos e Israel no Irã teve como alvos centros de comando e figuras-chave da estrutura de poder do país, incluindo o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo desde 1989, cuja morte foi confirmada pelas autoridades. A campanha começou com intensos ataques aéreos sobre Teerã e outras regiões visando desestabilizar a liderança política e militar de Teerã, e, segundo relatos, também atingiu instalações estratégicas ligadas às forças armadas.

Neste domingo (1º), foi confirmada a nomeação do aiatolá Alireza Arafi como membro jurista desse colegiado, que exercerá as funções máximas do Estado até a eleição do próximo líder supremo.