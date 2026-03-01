Acesse sua conta
Único hotel 7 estrelas do mundo, Burj Al Arab é atingido por drone iraniano

De acordo com o governo de Dubai, o fogo foi contido de forma imediata e não houve registro de ferido

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de março de 2026 às 12:26

O hotel Burj Al Arab
O hotel Burj Al Arab Crédito: Reprodução

Destroços de um drone que foi interceptado pelos Emirados Árabes Unidos provocaram um incêndio na área externa do hotel de luxo Burj Al Arab, em Dubai - o único hotel classificado com sete estrelas no mundo. O episódio aconteceu neste sábado (28), em meio a um cenário de confronto entre Estados Unidos e Israel contra o Irã.

De acordo com o governo de Dubai, o fogo foi contido de forma imediata e não houve registro de feridos. Autoridades informaram que drones lançados pelo Irã atingiram a região onde estão localizados hotéis de alto padrão. Moradores e turistas relataram ter ouvido explosões na cidade, que abriga bases militares americanas e concentra grande fluxo de visitantes e investidores internacionais.

Na manhã do sábado, Estados Unidos e Israel realizaram um ataque de grande escala contra o território iraniano. Segundo a imprensa do Irã, a ofensiva deixou 201 mortos e 747 feridos. Explosões foram registradas na capital Teerã e em outras localidades do país.

Em reação, o Irã lançou mísseis contra Israel e também atingiu bases dos Estados Unidos no Oriente Médio.

O Exército americano informou que nenhum militar dos EUA ficou ferido durante a ação. O governo dos Estados Unidos declarou ainda que os danos às bases militares na região, após a resposta iraniana, foram considerados “mínimos”.

Morte de Khamenei

Em publicação divulgada no perfil oficial da Casa Branca na rede social X, o presidente Donald Trump confirmou a morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Na mensagem, Trump afirmou que o falecimento representa justiça para diversos países.

