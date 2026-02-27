Acesse sua conta
Como é o apartamento de Marina Sena e Juliano Floss: Refúgio dos anos 70 tem banheira vintage, janelões e academia

Imóvel de três quartos serviu como cenário para gravação do segundo disco da artista

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 15:01

Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Enquanto disputa o prêmio do Big Brother Brasil 26, Juliano Floss deixa do lado de fora uma rotina bem diferente da casa mais vigiada do país. Antes do confinamento, o influenciador de 21 anos estava morando no apartamento da namorada, a cantora Marina Sena, na região do Largo do Arouche, no Centro de São Paulo.

Apesar de ter comprado uma casa própria em setembro de 2024, Juliano optou por viver no imóvel alugado por Marina, onde o casal também divide espaço com os gatos de estimação.

O apartamento chama atenção pela atmosfera retrô. Com janelões amplos e muita luz natural, o espaço mistura referências hippies, elementos clássicos e toques contemporâneos. São três quartos, dois banheiros e até banheira, tudo com uma estética que remete aos anos 1970.

Marina já morava no local antes do início do relacionamento. Um dos quartos foi adaptado como mini academia, com bicicleta ergométrica e espaço livre para treinos. Outro já funcionou como estúdio musical: foi ali que a artista gravou o álbum “Vício Inerente”. Depois, o cômodo virou quarto de hóspedes.

A sala também reflete a personalidade da cantora. Um dos destaques é um quadro em grande formato com uma foto sensual da própria Marina, além de objetos pessoais espalhados que reforçam a identidade artística do ambiente.

A cantora mostrou detalhes do imóvel durante participação no podcast PodDelas, no quadro “Pod Entrar”. Ao apresentar o espaço, definiu o estilo com bom humor: disse que mantém a essência alternativa, mas agora com conforto e estabilidade financeira.

Segundo Marina, o apartamento já tinha uma boa base estrutural quando ela chegou. Em vez de grandes reformas, preferiu investir na iluminação e preservar o charme original do imóvel, todo branco, valorizando o clima acolhedor e iluminado.

