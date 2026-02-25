Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia do mundo com câmera mais velha que ele e comove

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 21:00
Aos 14 anos, Rithved Girish garantiu o primeiro lugar no Close-Up Photographer of the Year, considerada a principal competição de fotografia macro do mundo, voltada ao registro de elementos em escala reduzida. O que torna o feito ainda mais marcante é o equipamento utilizado: uma câmera DSLR antiga, muito diferente dos modelos mais avançados à venda atualmente.
Morando nos Emirados Árabes Unidos, o jovem fotógrafo superou concorrentes de diversos países ao transformar um momento aparentemente trivial na natureza em uma imagem premiada, marcada por domínio técnico, precisão e sensibilidade estética.
Close-Up Photographer of the Year
A história chama atenção não apenas pela vitória na premiação, mas também pela forma como o adolescente enxerga o mundo. Em tempos de tecnologia avançada, ele mostrou que olhar atento e sensibilidade continuam sendo os atributos mais importantes para a fotografia.
Rithved Girish venceu a categoria Jovem do Close-Up Photographer of the Year 7, competição que reúne fotógrafos profissionais e amadores de diversos países. A conquista confirma um talento que já vinha se destacando em concursos internacionais.
Antes disso, o jovem já havia alcançado o segundo lugar no Wildlife Photographer of the Year Awards, conhecido como o “Oscar da Vida Selvagem”. Mesmo tão novo, ele já transita entre os maiores palcos da fotografia mundial.
O reconhecimento reforça uma trajetória construída com curiosidade e dedicação. Enquanto muitos adolescentes exploram telas, Rithved prefere observar de perto pequenos seres que passam despercebidos pela maioria das pessoas.
Diferente do que se espera em grandes concursos, Rithved não utilizou uma câmera sem espelho de última geração. Ele apostou em uma DSLR profissional lançada há quase dez anos, combinada com uma lente de terceiros.
A escolha do equipamento revela mais do que limitações técnicas. Mostra uma relação de intimidade com a câmera, aprendida com o tempo, testes e erros, além de uma compreensão profunda da luz e dos detalhes.
Essa combinação permitiu registrar uma cena delicada e precisa. Em vez de depender da tecnologia, o jovem fotógrafo confiou na observação cuidadosa e na espera pelo momento certo.
Durante as férias de verão em Kerala, na Índia, Rithved encontrou um ninho de abelhas sem ferrão, provavelmente da família Tetragonula. Segundo ele, fascinado pelas pequenas maravilhas da natureza, sempre aproveita essas viagens para explorar o ambiente.
“Essas pequenas, porém notáveis, abelhas construíram cuidadosamente sua casa usando cera, resina e lama”, descreveu o fotógrafo, ao explicar a imagem vencedora e o formato singular da entrada do ninho em entrevista ao portal norte-americano Digital Camera World.
“Nenhuma isca ou atrativo foi usado para capturar este momento”, afirmou. Para Rithved, a fotografia serve como lembrete do papel essencial que criaturas minúsculas exercem no equilíbrio ecológico.
O Close-Up Photographer of the Year aceita imagens feitas com qualquer equipamento, de celulares a microscópios. A proposta é simples, mas poderosa, mostrar como o invisível também carrega grandes narrativas.
No universo da macrofotografia, detalhes mínimos ganham protagonismo. Texturas, movimentos e comportamentos revelam histórias que normalmente passam despercebidas no cotidiano acelerado.
A próxima edição do concurso será lançada em 2026. Até lá, a vitória de Rithved segue como inspiração e prova de que emoção, curiosidade e um olhar sensível ainda fazem toda a diferença.