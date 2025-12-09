Acesse sua conta
Mostra da Caixa Cultural exibe as melhores fotografias do ano

São 144 fotografias, sendo 42 projetos vencedores, que integram o 68º Concurso Anual da World Press Photo Foundation

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 06:00

Exposição internacional World Press Photo 2025
Exposição internacional World Press Photo 2025 Crédito: JEROME BROUILLET

A Caixa Cultural Salvador recebe, a partir desta terça (9), a exposição internacional World Press Photo 2025. São 144 fotografias, sendo 42 projetos vencedores, que integram o 68º Concurso Anual da World Press Photo Foundation.

Este ano, a exposição já foi vista por quase 22 mil pessoas no Brasil e chega a Salvador depois de passar por Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Curitiba. Na capital baiana, a World Press Photo 2025 tem visitação gratuita até o dia 1º de fevereiro de 2026.

Na mostra, há uma seleção que retrata temas urgentes da atualidade, registros potentes de histórias marcantes captadas por fotógrafos de 31 países. As imagens abordam alguns dos assuntos mais discutidos do cenário global: conflitos armados, crise climática, gênero, juventude, migração e política.

A exposição internacional World Press Photo 2025

Exposição internacional World Press Photo 2025 por Abou Elouf
Exposição internacional World Press Photo 2025 por AMANDA PEROBELLI
Exposição internacional World Press Photo 2025 por Anselmo Cunha
Exposição internacional World Press Photo 2025 por Luis Tato
Exposição internacional World Press Photo 2025 por NOEL CELIS
Exposição internacional World Press Photo 2025 por Chalinee Thirasupa
Exposição internacional World Press Photo 2025 por Amanda M. Perobelli
Exposição internacional World Press Photo 2025 por Mosab Abushama
Exposição internacional World Press Photo 2025 por Musuk Nolte
Exposição internacional World Press Photo 2025 por NOEL CELIS
Exposição internacional World Press Photo 2025 por Cinzia Canneri
Exposição internacional World Press Photo 2025 por Aliona Kardash
Exposição internacional World Press Photo 2025 por Luis Tato
Exposição internacional World Press Photo 2025 por JEROME BROUILLET
1 de 14
Exposição internacional World Press Photo 2025 por Abou Elouf

Destacam-se fotografias de protestos no Quênia, Myanmar, Haiti, El Salvador e Geórgia; retratos inesperados de figuras políticas nos EUA e Alemanha; e narrativas sensíveis envolvendo jovens ao redor do mundo - como um homem trans de 21 anos nos Países Baixos, uma criança traumatizada pela guerra na Ucrânia e um menino palestino amputado após bombardeios em Gaza, imagem escolhida como Foto do Ano em 2025.

O impacto da crise climática aparece em fotografias feitas no Brasil e nas Filipinas, assim como histórias da comunidade LGBTQIAPN+ em Lagos, Nigéria, onde expressões de orgulho são criminalizadas. Outro destaque é o atleta ugandense Tamale Safale, primeiro competidor com deficiência a disputar provas ao lado de atletas não deficientes em seu país. A exposição conta com recurso de audiodescrição em todas as imagens

SERVIÇO - .Exposição World Press Photo 2025 | de hoje (9), às 19h, até 1/2, na Caixa Cultural Salvador | Visitação: de terça a domingo, das 9h às 17h30 | Gratuito.

Fotografia

