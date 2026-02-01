Acesse sua conta
Zé Felipe surpreende fãs ao publicar foto da ex nos stories

Cantor ainda brincou na legenda com um emoji de rosto com calor e com língua pra fora

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 18:39

Zé Felipe
Zé Felipe Crédito: Reprodução/Instagram

cantor Zé Felipe movimentou as redes sociais neste domingo (1º) ao republicar uma foto da sua ex-namorada, a também cantora Ana Castela. Neste domingo (1º), o filho de Leonardo repostou nos seus stories do Instagram uma publicação da Boiadeira na academia.

A imagem mostra Ana Castela fazendo uma selfie. Na legenda, o cantor colocou um emoji de um rosto com calor e com a língua pra fora.

Zé Felipe publica foto da ex Ana Castela em rede social
Zé Felipe publica foto da ex Ana Castela em rede social Crédito: Reprodução

A publicação original, feita pela cantora também nos stories do Instagram, foi acompanhada de uma música do ex, a canção Pretin.

Ela também marcou Zé Flipe na foto, apesar da marcação não ter ficado visível. Mas, para compartilhar stories de outro perfil é preciso estar marcado.

casal se separou no final de dezembro, após dois meses de namoro.

