Após dividir palco com Ana Castela, Zé Felipe diz que foi 'humilhado' e cantora rebate: 'Tá merecendo mais'

Ex-casal se reencontrou pela primeira vez no palco após o término, durante cruzeiro temático

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 10:36

Zé Felipe diz que foi humilhado por Ana Castela  Crédito: Reprodução/Instagram

O reencontro entre Zé Felipe e Ana Castela no palco aconteceu, mas longe de ser um momento romântico. Os dois se apresentaram juntos pela primeira vez após o fim do namoro, durante o cruzeiro Férias com a Boiadeira em Alto-Mar, que começou nesta segunda-feira (5), e a interação mínima entre eles não passou despercebida pelo público.

Depois do show, o assunto esquentou ainda mais nos bastidores. Em um vídeo compartilhado por Odorico Reis, melhor amigo de Ana, Zé Felipe afirmou, em tom de brincadeira (ou nem tanto), que teria sido "humilhado" pela ex durante a apresentação. A reação da cantora foi imediata e afiada.

"Tá merecendo", disparou Ana, aos risos.

"Ela me humilhou", insistiu Zé.

"Quê? Que mentiroso!", rebateu a Boiadeira.

Irmã de Isabel Veloso desabafa em meio à internação da influencer em UTI

Irmã de Isabel Veloso desabafa em meio à internação de mais de um mês da influencer em UTI por Reprodução/Redes Sociais
Isabel Veloso e a irmã por Reprodução/Redes Sociais
Irmã de Isabel Veloso desabafa na web por Reprodução/Redes Sociais
Isabel Veloso e o pai, Joelson Veloso por Reprodução/Redes Sociais
Stories do pai de Isabel Veloso por Reprodução/Redes Sociais
Filho de Isabel Veloso ganha festa de 1 ano por Reprodução
Isabel Veloso e marido Lucas Borba por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
1 de 8
Irmã de Isabel Veloso desabafa em meio à internação de mais de um mês da influencer em UTI por Reprodução/Redes Sociais

"Fui humilhado", reforçou o cantor.

Odorico entrou na conversa e provocou: "É pouco". Ana completou, gargalhando: "É pouco, tá merecendo muito mais".

Apesar do clima descontraído nos bastidores, quem assistiu ao show percebeu certa frieza no palco. Enquanto Zé Felipe mantinha um sorriso constante e fazia questão de olhar para a ex, Ana evitava contato visual e manteve a postura profissional do início ao fim. Ainda assim, a cantora fez questão de esclarecer que não há briga entre eles, só não existe reconciliação.

Durante a apresentação, os dois cantaram juntos "Sua Boca Mente", música lançada pouco antes de assumirem o namoro, que durou cerca de dois meses e chegou ao fim no dia 29 de dezembro, poucos dias após passarem o Natal juntos em família.

Mesmo dizendo que se sentiu "humilhado", Zé Felipe demonstrou não guardar ressentimentos. Durante uma conversa com Odorico, ele aproveitou para mandar um recado direto para Ana. "Seu navio tá lindo, Ana! I love you", disse o cantor, sorrindo.

