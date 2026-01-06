CLIMA TENSO

Após dividir palco com Ana Castela, Zé Felipe diz que foi 'humilhado' e cantora rebate: 'Tá merecendo mais'

Ex-casal se reencontrou pela primeira vez no palco após o término, durante cruzeiro temático

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 10:36

Zé Felipe diz que foi humilhado por Ana Castela Crédito: Reprodução/Instagram

O reencontro entre Zé Felipe e Ana Castela no palco aconteceu, mas longe de ser um momento romântico. Os dois se apresentaram juntos pela primeira vez após o fim do namoro, durante o cruzeiro Férias com a Boiadeira em Alto-Mar, que começou nesta segunda-feira (5), e a interação mínima entre eles não passou despercebida pelo público.

Depois do show, o assunto esquentou ainda mais nos bastidores. Em um vídeo compartilhado por Odorico Reis, melhor amigo de Ana, Zé Felipe afirmou, em tom de brincadeira (ou nem tanto), que teria sido "humilhado" pela ex durante a apresentação. A reação da cantora foi imediata e afiada.

"Tá merecendo", disparou Ana, aos risos.

"Ela me humilhou", insistiu Zé.

"Quê? Que mentiroso!", rebateu a Boiadeira.

"Fui humilhado", reforçou o cantor.

Odorico entrou na conversa e provocou: "É pouco". Ana completou, gargalhando: "É pouco, tá merecendo muito mais".

Apesar do clima descontraído nos bastidores, quem assistiu ao show percebeu certa frieza no palco. Enquanto Zé Felipe mantinha um sorriso constante e fazia questão de olhar para a ex, Ana evitava contato visual e manteve a postura profissional do início ao fim. Ainda assim, a cantora fez questão de esclarecer que não há briga entre eles, só não existe reconciliação.

Durante a apresentação, os dois cantaram juntos "Sua Boca Mente", música lançada pouco antes de assumirem o namoro, que durou cerca de dois meses e chegou ao fim no dia 29 de dezembro, poucos dias após passarem o Natal juntos em família.