NOVELA DAS 7

Última semana de 'Dona de Mim' promete acidente grave, reencontros e incêndio devastador

Capítulos finais da novela das 7 têm retorno inesperado e risco de morte

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 09:00

Davi e Jacques em Dona de Mim Crédito: Reprodução / Gshow

A reta final de Dona de Mim chegou com tudo e os próximos capítulos prometem fortes emoções para quem acompanha a novela das 7 da TV Globo. Prepare o coração: vem aí acidente grave, reconciliação amorosa e um incêndio que coloca vidas em perigo.

Nos últimos dias da trama, Davi será vítima de um grave acidente de moto e ficará entre a vida e a morte. A situação extrema provoca o retorno de Jaques, o pai biológico que estava afastado e reaparece justamente no momento mais delicado para o filho. O reencontro não será simples, mas pode ser decisivo para salvar Davi.

Enquanto isso, a vida amorosa também entra em ebulição. Após o fim do relacionamento com Marlon, Leo terá uma conversa definitiva com Samuel. O clima entre os dois muda, sentimentos vêm à tona e um beijo reacende a possibilidade de uma reconciliação, ou talvez um novo começo.