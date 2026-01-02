DESFECHO

Dona de Mim: saiba quem ficará com a guarda de Sofia no final da trama

A batalha judicial pela tutela da menina será enfim resolvida

Elis Freire

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 18:30

Sofia (Elis Cabral) em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

Uma das principais tramas de “Dona de Mim”, novela das 7 da TV Globo, é a disputa pela guarda de Sofia (Elis Cabral), que era cuidada pelo falecido Abel (Tony Ramos). Mas agora o mistério acabou. De acordo com os resumos divulgados pelo Gshow, quem deve ficar com a tutela da menina é Leo (Clara Moneke) ao lado de Samuel (Juan Paiva).

O antigo casal decidirá reatar e os desentendimentos entre os dois que envolviam justamente a menina serão resolvidos, já que eles escolherão criar juntos e de forma definitiva a menina. Tudo ocorrerá após eles conseguirem livrar a personagem de Elis Cabral das garras da mãe biológica Ellen (Camila Pitanga), que pretendia usar a pequena para aplicar golpes com Hudson (Emilio Dantas) e depois fugir com ela.

Paralelamente ao reencontro do ex casal, a batalha judicial seguirá ocorrendo. A protagonista estará lutando pela guarda da menina de quem foi babá, enquanto o tio Samuel (Juan Paiva) estará com a tutela. Mas, tudo será resolvido com a união dos dois, já em um outro patamar. Juntos, eles terão a guarda tão desejada, ao passar a imagem de um núcleo familiar estruturado para a Justiça.

O trio surgirá unido nos momentos finais da novela como uma família feliz.