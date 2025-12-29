IDÊNTICOS

Ator de Dona de Mim é substituído pelo irmão gêmeo na novela; entenda por quê

Cenas na reta final contaram com uma mudança quase imperceptível

Elis Freire

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 18:30

Faíska Alves é Jeff em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

Faíska Alves atua como Jeff na novela Dona de Mim, da TV Globo, porém, na reta final uma atitude inusitada foi tomada pela produção. O jovem enfrentou um problema de saúde e precisou ficar longe das gravações da novela por um período e o irmão gêmeo dele, Fumassa Alves, ficou em seu lugar em algumas cenas.

A mudança foi quase imperceptível porque os dois são gêmeos idênticos. O público, inclusive, não conseguiu perceber a diferença entre eles até que Faíska deu uma entrevista revelando o jogada. Faíska e Fumassa possuem os mesmos traços no rosto e a mesma altura e usam o mesmo corte de cabelo e de barba.

Jeff em "Dona de Mim" 1 de 3

“Não sei se vocês perceberam, mas por motivos pessoais de saúde, eu precisei me ausentar das gravações, e o Fumassa assumiu o controle. Uma experiência que a gente nunca imaginou que iria acontecer“, contou Faíska ao site Gshow.

Já o gêmeo dele, Fumassa, comentou ao portal sobre substituir o irmão no personagem. “O mais louco é que nós somos gêmeos, e nunca tínhamos contracenado juntos, porém, nós estamos juntos agora, no mesmo trabalho, fazendo o mesmo personagem. Estamos trabalhando juntos, mas individualmente, dando vida pra uma só gente“, ressaltou.

Compare os irmãos:

Faiska é o da esquerda e Fumassa o da direita Crédito: Reprodução