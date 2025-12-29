Ator de Dona de Mim é substituído pelo irmão gêmeo na novela; entenda por quê

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 18:30
Faíska Alves atua como Jeff na novela Dona de Mim, da TV Globo, porém, na reta final uma atitude inusitada foi tomada pela produção. O jovem enfrentou um problema de saúde e precisou ficar longe das gravações da novela por um período e o irmão gêmeo dele, Fumassa Alves, ficou em seu lugar em algumas cenas.
A mudança foi quase imperceptível porque os dois são gêmeos idênticos. O público, inclusive, não conseguiu perceber a diferença entre eles até que Faíska deu uma entrevista revelando o jogada. Faíska e Fumassa possuem os mesmos traços no rosto e a mesma altura e usam o mesmo corte de cabelo e de barba.
Jeff em "Dona de Mim"
“Não sei se vocês perceberam, mas por motivos pessoais de saúde, eu precisei me ausentar das gravações, e o Fumassa assumiu o controle. Uma experiência que a gente nunca imaginou que iria acontecer“, contou Faíska ao site Gshow.
Já o gêmeo dele, Fumassa, comentou ao portal sobre substituir o irmão no personagem. “O mais louco é que nós somos gêmeos, e nunca tínhamos contracenado juntos, porém, nós estamos juntos agora, no mesmo trabalho, fazendo o mesmo personagem. Estamos trabalhando juntos, mas individualmente, dando vida pra uma só gente“, ressaltou.
Compare os irmãos:
"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30. O capítulo final do folhetim vai ao ar no próximo dia 9 de janeiro.