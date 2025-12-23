CASAL

Dona de Mim volta no tempo e revela como Ellen e Hudson se conheceram

Os dois golpistas se apaixonaram de uma maneira inusitada

Elis Freire

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 16:07

Ellen e Hudson em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / Gshow

Não poderia ter sido diferente: a vigarice uniu Ellen (Camila Pitanga) e Hudson (Emilio Dantas). "Dona de Mim" voltará no tempo no capítulo desta terça-feira (23) e mostrará como o casal de golpistas se conheceu. O encontrou ocorreu no hospital de Barretos onde Ellen tratava de um câncer de colo de útero.

Hudson, por sua vez, era funcionário de TI do local e se encantou quando ela lhe mostrou um truque para roubar carteiras. Sim, isso mesmo.

Ellen e Hudson em "Dona de Mim" 1 de 3

“Lembra da noite que a gente se conheceu? Eu estava num ano horrível, meus pais tinham morrido, não aguentava mais aquele emprego, aquela vida, tinha tido um dia difícil, não conseguia dormir... Até que eu encontrei você, melhor você me encontrou”, lembrará o personagem de Emílio Dantas.

É aí que flashback vai mostrar Hudson e Ellen se encontrando no corredor do hospital. Durante um bate-papo entre os dois, Ellen vai pegar a carteira do rapaz sem ele perceber.

“Minha carteira? Mas como...?”, perguntará ele, intrigado.

“O truque é chamar a atenção pra um lugar e pegar o que quer no outro”, explicará ela.

Hudson, então, usa o truque ensinado por Ellen para beijá-la.

Depois de recordarem juntos o momento na trama, os dois vão trocar declarações: "Eu te amo!"