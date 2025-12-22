Acesse sua conta
Ryan vai ficar pobre em Dona de Mim? Saiba desfecho do personagem

Rapper receberá uma proposta tentadora e se tornará famoso

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 20:52

Ryan (LYNNON) se tornará um homem livre em
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / Gshow

Uma proposta tentado com grandes resultados. Ryan (L7nnon) se associará a uma agente que prometerá fazer a carreira de rapper dele decolar, mas uma cláusula escondida no contrato botará tudo a perder. O artista, então, se tornará famoso, mas depois acabará demitido da gravadora e perderá muito dinheiro. 

Ryan conheceu Roberta (Marcélli Oliveira) em capítulos anteriores que se tornou sua empresária, cheia de promessas. Animado, o artista já começou a ostentar que se tornaria um dos grandes nomes do gênero com um impulso financeiro que ela dará na sua carreira. Porém, o final da história não será com ele imaginou. O personagem de L7NNON acabará pobre. 

Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução

O primeiro a enxergar uma possível cilada será Lucas (Pedro Henrique Ferreira) que ficará preocupado com o irmão. O tempo mostrará que ele terá razão. A nova parceria comercial de Ryan se revelará uma grande roubada. As informações são do site Notícias da TV.

Em cenas previstas para irem ao ar a partir do capítulo do próximo dia 24, Ryan descobrirá que Roberta terá feito uma série de negociações em seu nome, ordens e diretrizes que ele deverá cumprir e com as quais ele não concordará. O rapper não pensará duas vezes: quando estiver ao vivo no palco do programa, ele se negará a cumprir obrigações do contrato estabelecido por Roberta e será imediatamente demitido da gravadora.

Desta forma, Ryan voltará a ser um artista independente e ficará na pindaíba.

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30. 

Dona de mim tv Globo Novela

