SONHO CONCRETIZADO

Nasce Palo, primeiro filho da atriz Mariana Rios

Famosa enfrentou inúmeros problemas para engravidar, até que anunciou a gestação do menino em junho deste ano

Elis Freire

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 19:43

Palo, primeiro filho de Mariana Rios e Juca Diniz, nasceu nesta segunda-feira (22) Crédito: Reprodução / Instagram

Nasceu nesta segunda-feira (22) Palo Rios Botelho Diniz d’Avila, primeiro filho de Mariana Rios com o empresário o Juca Diniz. A atriz anunciou a concretização do sonho de ser mãe através de um post no Instagram no início desta noite. Na legenda, ela revelou o nome completo do menino e desejou boas energias para a criança que chegou ao mundo: "Deus te abençoe, meu filho!"

Mariana tentava há cerca de 5 anos engravidar naturalmente e chegou a viver um aborto espontâneo. Devido às dificuldades, ela decidiu realizar o congelamento de óvulos e fazer fertilização in vitro, mas teve problemas na coleta dos embriões. Por fim, em junho de 2025, a atriz revelou que o processo deu certo e que ela estava na espera de um filho.

Mariana Rios grávida 1 de 11