Nasce Palo, primeiro filho da atriz Mariana Rios

Elis Freire
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 19:43
Nasceu nesta segunda-feira (22) Palo Rios Botelho Diniz d’Avila, primeiro filho de Mariana Rios com o empresário o Juca Diniz. A atriz anunciou a concretização do sonho de ser mãe através de um post no Instagram no início desta noite. Na legenda, ela revelou o nome completo do menino e desejou boas energias para a criança que chegou ao mundo: "Deus te abençoe, meu filho!"
Mariana tentava há cerca de 5 anos engravidar naturalmente e chegou a viver um aborto espontâneo. Devido às dificuldades, ela decidiu realizar o congelamento de óvulos e fazer fertilização in vitro, mas teve problemas na coleta dos embriões. Por fim, em junho de 2025, a atriz revelou que o processo deu certo e que ela estava na espera de um filho.
Mariana Rios grávida
Mariana e João Luis Diniz, mais conhecido como Juca, assumiram oficialmente o romance em outubro de 2023, quando publicaram nas redes sociais fotos românticas feitas durante uma viagem a Paris, na França. Ele é economista, atleta de triatlo, neto e herdeiro do empresário Abílio Diniz, fundador do Grupo Pão de Açúcar. Seus pais são a empresária Ana Maria Diniz e o cientista político Luiz Felipe D'Avila, que foi candidato à Presidência da República em 2021.