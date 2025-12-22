Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como é a mansão que Paolla Oliveira morava com Diogo Nogueira

Casal de famosos anunciou a separação na manhã desta segunda-feira (22) após quase 5 anos juntos

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 18:54

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciaram na manhã desta segunda-feira (22) que não estão mais juntos. Após quase 5 anos de relacionamento, eles publicam um texto conjunto nas redes sociais em que explicaram que a relação amorosa dos dois se transformou com o tempo, levando-os a tomar esta decisão com maturidade e respeito pelo outro. 

"Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor. As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco, o que existiu foi conversa, respeito e maturidade. Com gratidão pela história que construímos e em paz com a decisão que tomamos, seguiremos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro. Neste momento, pedimos sensibilidade e privacidade. Com amor, Paolla e Diogo", informou a nota publicada nas redes sociais.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam separação após quase cinco anos juntos por Reprodução/Instagram
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira por Reprodução | Instagran
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira por Reprodução
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira por Redes sociais
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira por Reprodução
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais

LEIA MAIS

De Paolla Oliveira e Diogo Nogueira a Ivete Sangalo e Daniel Cady, veja casais famosos que se separaram em 2025

Após quase cinco anos juntos, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam fim do relacionamento

'Cadê samba? Não tem!': Paolla reage a comentário em show com samba no pé

Paolla Oliveira se despede de Heleninha Roitman, de Vale Tudo, com mudança no visual

Mãe de Virginia Fonseca curte post que detona Paolla Oliveira: 'Estava pegando o marido da Thaís Fersoza'

Um casal público e que era referência para muitos brasileiros, Paolla e Diogo apareciam frequentemente nas redes sociais na mansão em que dividiam ao lado dos seus pets. Nas imagens, a casa dos famosos chamava a atenção por sua imponência e sensação de conforto ao máximo.

O lar que viviam juntos no Rio de Janeiro é uma mansão 1,7 mil m², que já figurou na Casa Vogue. Com inúmeras obras de arte brasileiras, móveis sofisticados e tapetes e mesas naturais, o local transmite calma e seriedade. A grande amplitude e as janelonas de vidros envolvem o ambiente de cômodos integrados. "Eu pedi essa integração com a frente toda de vidro porque essa é nossa vista, o que construímos. Queria uma casa ampla, que os espaços se comunicassem", destacou a atriz à revista. 

Já nos quartos predominam texturas naturais e tons claros, com estofados de qualidade e obras de artistas contemporâneos. Na área externa, diversos ambientes de convivência e uma ampla piscina geométrica formam o visual da frente da casa. 

Como é a mansão que Paolla vivia com Diogo Nogueira

Veja a mansão de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por André Klotz / casavogue
Veja a mansão de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por André Klotz / casavogue
Veja a mansão de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por André Klotz / casavogue
Veja a mansão de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por André Klotz / casavogue
Veja a mansão de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por André Klotz / casavogue
Veja a mansão de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por André Klotz / casavogue
1 de 6
Veja a mansão de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por André Klotz / casavogue

O projeto arquitetônico da residência foi assinado pelas arquitetas Aurora Grei e Carla Napolião, com design de interiores de Andrea Eiras, gestão de obra de Jackie Britto e produção visual de Andrea Falchi e Rennan Scalabrin.

Leia mais

Imagem - Mariana Rios surpreende ao exibir barrigão de grávida: 'Olha o tamanho!'

Mariana Rios surpreende ao exibir barrigão de grávida: 'Olha o tamanho!'

Imagem - É real! Jade Picon e André Lamoglia são flagrados aos beijos em praia

É real! Jade Picon e André Lamoglia são flagrados aos beijos em praia

Imagem - Leo chega a tempo e impede Ellen de explorar Sofia em Dona de Mim

Leo chega a tempo e impede Ellen de explorar Sofia em Dona de Mim

Tags:

Luxo Casas Mansão Paolla Oliveira Diogo Nogueira

Mais recentes

Imagem - Nasce Palo, primeiro filho da atriz Mariana Rios

Nasce Palo, primeiro filho da atriz Mariana Rios
Imagem - Cornos do ano: 3 signos têm grandes chances de serem traídos em 2026

Cornos do ano: 3 signos têm grandes chances de serem traídos em 2026
Imagem - Mariana Rios surpreende ao exibir barrigão de grávida: 'Olha o tamanho!'

Mariana Rios surpreende ao exibir barrigão de grávida: 'Olha o tamanho!'

MAIS LIDAS

Imagem - Trevo domina o baralho cigano desta segunda-feira (22 de dezembro): leveza, sorte rápida e oportunidades que surgem de surpresa
01

Trevo domina o baralho cigano desta segunda-feira (22 de dezembro): leveza, sorte rápida e oportunidades que surgem de surpresa

Imagem - STF suspende lei que obriga fornecimento gratuito de sacolas em mercados de Salvador
02

STF suspende lei que obriga fornecimento gratuito de sacolas em mercados de Salvador

Imagem - Ações da Alpargatas caem e empresa perde R$ 200 milhões em meio a boicote bolsonarista às Havaianas
03

Ações da Alpargatas caem e empresa perde R$ 200 milhões em meio a boicote bolsonarista às Havaianas

Imagem - Polêmica de boicote: saiba quem são os donos das Havaianas
04

Polêmica de boicote: saiba quem são os donos das Havaianas