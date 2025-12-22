1,7M²

Como é a mansão que Paolla Oliveira morava com Diogo Nogueira

Casal de famosos anunciou a separação na manhã desta segunda-feira (22) após quase 5 anos juntos

Elis Freire

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 18:54

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciaram na manhã desta segunda-feira (22) que não estão mais juntos. Após quase 5 anos de relacionamento, eles publicam um texto conjunto nas redes sociais em que explicaram que a relação amorosa dos dois se transformou com o tempo, levando-os a tomar esta decisão com maturidade e respeito pelo outro.

"Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor. As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco, o que existiu foi conversa, respeito e maturidade. Com gratidão pela história que construímos e em paz com a decisão que tomamos, seguiremos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro. Neste momento, pedimos sensibilidade e privacidade. Com amor, Paolla e Diogo", informou a nota publicada nas redes sociais.

Um casal público e que era referência para muitos brasileiros, Paolla e Diogo apareciam frequentemente nas redes sociais na mansão em que dividiam ao lado dos seus pets. Nas imagens, a casa dos famosos chamava a atenção por sua imponência e sensação de conforto ao máximo.

O lar que viviam juntos no Rio de Janeiro é uma mansão 1,7 mil m², que já figurou na Casa Vogue. Com inúmeras obras de arte brasileiras, móveis sofisticados e tapetes e mesas naturais, o local transmite calma e seriedade. A grande amplitude e as janelonas de vidros envolvem o ambiente de cômodos integrados. "Eu pedi essa integração com a frente toda de vidro porque essa é nossa vista, o que construímos. Queria uma casa ampla, que os espaços se comunicassem", destacou a atriz à revista.

Já nos quartos predominam texturas naturais e tons claros, com estofados de qualidade e obras de artistas contemporâneos. Na área externa, diversos ambientes de convivência e uma ampla piscina geométrica formam o visual da frente da casa.

