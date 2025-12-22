Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

De Paolla Oliveira e Diogo Nogueira a Ivete Sangalo e Daniel Cady, veja casais famosos que se separaram em 2025

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciaram a separação nesta segunda (22)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 13:30

Ivete Sangalo e Daniel Cady, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira e Zé Felipe e Vírginia  Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira não estão mais juntos. O casal anunciou o fim do relacionamento nesta segunda-feira (22), por meio de um texto publicado simultaneamente nas redes sociais. Após quase cinco anos de união, os dois explicaram que a decisão foi construída com calma, conversa e muito respeito.

No comunicado, Paolla e Diogo reforçam que o término não foi motivado por um episódio específico. Segundo eles, a relação passou por transformações naturais ao longo do tempo. “Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos de fadas, mas do jeito que sempre fomos: reais, intensos e cheios de amor”, escreveram.

O ex-casal fez questão de frisar que não houve rompimento repentino ou conflito. “As relações se transformam. Não existiu um único motivo nem uma ruptura brusca. O que houve foi diálogo, maturidade e respeito”, diz outro trecho da mensagem.

Leia mais

Imagem - Ivete Sangalo se emociona durante show em Salvador e é consolada: 'Cantor não é robô'

Ivete Sangalo se emociona durante show em Salvador e é consolada: 'Cantor não é robô'

Imagem - Após quase cinco anos juntos, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam fim do relacionamento

Após quase cinco anos juntos, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam fim do relacionamento

Imagem - 'Conversa com Bial' volta à Globo em 2026 com novo horário e formato; veja o que muda

'Conversa com Bial' volta à Globo em 2026 com novo horário e formato; veja o que muda

Apesar do fim do namoro, os dois garantiram que seguem com carinho e gratidão pela história que viveram juntos. “Seguiremos caminhos diferentes, guardando um afeto profundo um pelo outro e tudo o que construímos”, afirmaram.

  • Confira os casais que se separaram em 2025:

Ivete Sangalo e Daniel Cady

Ivete Sangalo & Daniel Cady

undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
1 de 25
undefined por Reprodução

Após Ivete Sangalo e Daniel Cady terem anunciado a separação mês passado, no dia 27, um dos assuntos que mais se comenta nas redes sociais é que 2025 tem sido o ano das separações. Além da cantora e do nutricionista, o término de outros casais chamou atenção do público que os acompanhava nas redes sociais. Em um post colaborativo, Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram a separação após 17 anos juntos. No texto, os dois afirmam que seguem “família”, e que esse processo tem sido vivido de forma madura e “com muito diálogo”. Os dois são pais de Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Helena e Marina, de 7 anos.

IZA e Yuri Lima

IZA e Yuri Lima

Yuri Lima curtiu comentário sobre volta com IZA por Reprodução
IZA e Yuri Lima se reúnem após término para celebrar o 1º aniversário da filha, Nala por Reprodução/Instagram
IZA e Yuri Lima  por Reprodução | Instagram
Yuri Lima e Iza por Reprodução/Instagram
Yuri Lima no Cuiabá por Reprodução
Yuri Lima no Mirassol por Reprodução
Yuri Lima por Reprodução / Redes Sociais
Nala, filha de IZA e Yuri Lima, de pantera cor de rosa por Reprodução / Redes Sociais
Yuri Lima, IZA e Nala por Reprodução / Redes Sociais
Iza posta o rosto de Nala pela primeira vez — Foto: Carol Caminha/Instagram oficial Iza por Iza posta o rosto de Nala pela primeira vez — Foto: Carol Caminha/Instagram oficial Iza
Mão de Nala, filha de Iza e Yuri Lima por Reprodução/Instagram
1 de 11
Yuri Lima curtiu comentário sobre volta com IZA por Reprodução

Após diversas polêmicas, IZA e Yuri Lima colocaram um ponto final no relacionamento. A cantora voltou aos holofotes após uma atitude do jogador do Mirassol, Yuri Lima, pai de Nala. O atleta usou a função repost do Instagram para compartilhar uma foto sensual de uma mulher identificada como Adrielly. Antes disso, em 2024, IZA chegou a publicar um longo vídeo explicando o motivo do término, que teria sido uma traição com a produtora de conteúdo adulto Kevelin Gomes.

Virginia Fonseca e Zé Felipe

Virginia, Zé Felipe e filhos

Virgínia e Zé Felipe por Reprodução
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Virgnia, Zé Felipe e filhos por Reprodução
Virginia e Zé Felipe com os filhos por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe juntos na festa do filho por Reprodução/Instagram
Virgínia e Zé Felipe por Reprodução
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Zé Felipe, Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
1 de 15
Virgínia e Zé Felipe por Reprodução

Em maio deste ano, Virginia e Zé Felipe, um dos casais mais comentados das redes sociais, decidiram colocar um ponto final na relação. Os dois compartilharam a notícia de maneira respeitosa e carinhosa. Inclusive, o divórcio já foi assinado, e Virginia deixou de usar o sobrenome de casada. O motivo principal apontado para o fim do casamento foi o desgaste da relação, a incompatibilidade das rotinas e a infelicidade de ambos. Juntos, os dois são pais de José Leonardo, de 1 ano, Maria Alice, de 4, e Maria Flor, de 3 anos. Após o término, Zé Felipe começou a namorar com a cantora Ana Castela, enquanto Virginia começou um novo relacionamento com o jogador Vinícius Jr.

Bruna Marquezine e João Guilherme

Bruna Marquezine e João Guilherme

Bruna Marquezine e João Guilherme por Reprodução
Bruna Marquezine e João Guilherme por Reprodução/Redes Sociais
João Guilherme e Bruna Marquezine por Reprodução/ Redes Sociais
João Guilherme e Bruna Marquezine por Reprodução / Redes Sociais
João Guilherme e Bruna Marquezine por Reprodução / Redes Sociais
Bruna Marquezine e João Guilherme recebem serenata durante jantar em restaurante por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine e João Guilherme por Reprodução
João Guilherme e Bruna Marquezine por Reprodução/ Redes Sociais
Bruna Marquezine e João Guilherme aparecem juntos por Redes sociais
1 de 9
Bruna Marquezine e João Guilherme por Reprodução

De forma discreta, Bruna Marquezine e João Guilherme terminaram o relacionamento. Apesar disso, continuaram sendo vistos juntos em alguns momentos, o que gerou especulações de que os dois teriam reatado. Após o término, Bruna foi vista diversas vezes ao lado do cantor Shawn Mendes, enquanto João Guilherme passou a ser associado à modelo Luiza Perote.

MC Daniel e Lorena Maia

MC Daniel e Lorena Maria

Lorena Maria e MC Daniel tem trocado diversas acusações através das redes sociais por Reprodução | Instagram
MC Daniel e Lorena Maria tiveram término conturbado por Reprodução | Instagram
Lorena Maria e MC Daniel por Reprodução
MC Daniel e Lorena Maia por Reprodução | Instagram
MC Daniel também se posicionou sobre situação envolvendo o filho por Reprodução | Instagram
MC Daniel ajudou jovens que vendiam pipoca em semáforo de Brasília por Reprodução
Fotógrafa acusa MC Daniel de agressividade e falta de pagamento após parto por Reprodução/Instagram
MC Daniel por Reprodução/Instagram
MC Daniel por Reprodução/Instagram
MC Daniel e Lorena Maria por Reprodução
mc daniel por dsds
MC Daniel por Reprodução
Lorena Maria erra Pix de R$ 4 mil e premia honestidade do destinatário por Reprodução/Instagram
Lorena Maria por Reprodução/Instagram
Stories de Lorena Maria nega segunda gravidez por Reprodução / Redes Sociais
MC Daniel e Lorena Maria por Reprodução / Redes Sociais
MC Daniel e Lorena Maria por Reprodução
MC Daniel e Lorena Maria por Reprodução/Instagram
1 de 18
Lorena Maria e MC Daniel tem trocado diversas acusações através das redes sociais por Reprodução | Instagram

Através de um stories, os pais de Rás anunciaram o fim do relacionamento. “Com o coração e a alma ainda se refazendo, venho dizer que nosso ciclo chegou ao fim. Foi amor. Intenso, verdadeiro, avassalador. Mas nem sempre isso basta”, escreveu Lorena. O término foi marcado por acusações pública e debates sobre guarda e criação do filho.

Júlio Cocielo e Tata Estaniecki

Tata Estaniecki e Júlio Cocielo

Tata Estaniecki e Júlio Cocielo por Reprodução/Instagram
Tata Estaniecki e Júlio Cocielo por Reprodução/Instagram
Tata Estaniecki e Júlio Cocielo por Reprodução/Instagram
Tata Estaniecki e Júlio Cocielo por Reprodução/Instagram
Tata Estaniecki e Júlio Cocielo por Reprodução/Instagram
Tata Estaniecki com Julio Cocielo e os filhos, Beatriz e Caio por Reprodução/Instagram
Júlio Cocielo e Tata Estaniecki por Reprodução
Júlio Cocielo e Tata Estaniecki por Reprodução
Júlio Cocielo e Tata Estaniecki por Reprodução
1 de 9
Tata Estaniecki e Júlio Cocielo por Reprodução/Instagram

O anúncio da separação foi feito por Júlio Cocielo nas redes sociais. Casados desde 2018, os dois reforçaram que o foco sempre foi o bem-estar dos filhos. Após um período separados, o casal decidiu dar uma nova chance ao casamento, a confirmação feita por Tata durante participação no podcast PodDelas.

Pocah e Ronan Souza

Pocah e Ronan Souza

Pocah e Ronan Souza por Reprodução
Pocah e Ronan Souza por Reprodução
Pocah e Ronan Souza por Reprodução
Pocah e Ronan Souza por Reprodução
Pocah e Ronan Souza por Reprodução
1 de 5
Pocah e Ronan Souza por Reprodução

Pocah e Ronan Souza terminaram o noivado após seis anos juntos, em novembro. A decisão foi comunicada após especulações dos fãs. Os dois afirmaram que seguem amigos e que a filha, Toyah, é prioridade.

Mateus Solano e Paula Braun

Mateus Solano e Paula Braun

Mateus Solano e Paula Braun por Reprodução / Instagram
Mateus Solano e Paula Braun por Reprodução / Instagram
Mateus Solano e Paula Braun por Reprodução
Mateus Solano e Paula Braun por Reprodução / Instagram
Mateus Solano e Paula Braun por Reprodução / Instagram
Mateus Solano por Reprodução
Mateus Solano por Raphael Dias / TV Globo
1 de 7
Mateus Solano e Paula Braun por Reprodução / Instagram

Discretos, os dois anunciaram a separação com um texto sensível, destacando que a parceria na criação dos filhos segue intacta. “Nossa história não termina, ela se transforma”, afirmaram.

Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio

Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio

Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio por Reprodução | Instagram
Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio por Reprodução
Fernanda Paes Leme e seu agora ex, Victor Sampaio por Reprodução
Fernanda Paes Leme, Victor Sampaio e filha por André Nicolau / Alô Alô Bahia
Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio por Reprodução/Instagram
1 de 5
Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio por Reprodução | Instagram

Pais de Pilar, a apresentadora e o empresário anunciaram o fim do relacionamento de forma madura e respeitosa, reforçando que seguem amigos e parceiros na criação da filha.

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Carlinhos Maia por Reprodução/Instagram
Carlinhos Maia por Reprodução/Instagram
Carlinhos Maia por Reprodução/Instagram
Casamento Carlinhos Maia e Lucas Guimarães por Reprodução
Carlinhos Maia no PodPah por Reprodução
Carlinhos Maia e Lucas Guimarães por Reprodução
Carlinhos Maia devolve moto por Redes sociais
Carlinhos Maia por Divulgação
Carlinhos Maia e Dudu Barros por Reprodução
Carlinhos Maia detona fã por Redes sociais
Carlinhos Maia e Lucas Guimarães no Camarote Salvador por Foto: Caio Duran e Thiago Duran/Camarote Salvador
Carlinhos Maia por Foto: Reprodução/Instagram
Carlinhos Maia e Lucas Guimarães por Reprodução
Casamento Carlinhos Maia e Lucas Guimarães por Reprodução
Carlinhos Maia e Lucas Guimarães por Reprodução
Carlinhos Maia e Lucas Guimarães no Camarote Salvador por Foto: Caio Duran e Thiago Duran/Camarote Salvador
1 de 16
Carlinhos Maia por Reprodução/Instagram

Após 15 anos juntos, o casal anunciou o fim da relação nas redes sociais. Apesar do discurso de respeito, o término segue rendendo polêmicas, indiretas e confissões públicas.

Karoline Lima e Léo Pereira

Karoline Lima e Léo Pereira

Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Léo Pereira se declarou para Karoline Lima em festa e deu beijão na ex por Reprodução
Karoline Lima e Leo Pereira por Reprodução | Instagram
Léo Pereira e Karoline por Reprodução
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima, Léo Pereira e filhos por Reprodução/Instagram
Karoline Lima, Léo Pereira e Cecília por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira, do Flamengo por Reprodução/Instagram
1 de 19
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram

Após quase dois anos juntos, Karoline Lima e o zagueiro do Flamengo anunciaram a separação. Mesmo após o fim, rumores de reconciliação continuam circulando.

Leia mais

Imagem - Imagens revelam que stalker de Isis Valverde entrou no condomínio da atriz mais de uma vez; veja

Imagens revelam que stalker de Isis Valverde entrou no condomínio da atriz mais de uma vez; veja

Imagem - James Ransone, ator de 'It' e 'The Wire' é encontrado morto aos 46 anos

James Ransone, ator de 'It' e 'The Wire' é encontrado morto aos 46 anos

Imagem - Show de Gusttavo Lima atrasa após estrutura do palco ceder: 'Achei que nem aconteceria'

Show de Gusttavo Lima atrasa após estrutura do palco ceder: 'Achei que nem aconteceria'

Tags:

Casais Paolla Oliveira Ivete Sangalo Diogo Nogueira Término Relacionamentos Daniel Cady

Mais recentes

Imagem - Leão e Capricórnio encaram conversas definitivas e decisões urgentes antes do Ano-Novo

Leão e Capricórnio encaram conversas definitivas e decisões urgentes antes do Ano-Novo
Imagem - Céu alerta para falsidade e mentiras: Alguns signos deverão repensar amizades e vínculos hoje (22 de dezembro)

Céu alerta para falsidade e mentiras: Alguns signos deverão repensar amizades e vínculos hoje (22 de dezembro)
Imagem - Clara Moneke muda o visual após fim de 'Dona de mim' e comemora aniversário ao lado de Breno Ferreira

Clara Moneke muda o visual após fim de 'Dona de mim' e comemora aniversário ao lado de Breno Ferreira

MAIS LIDAS

Imagem - Trevo domina o baralho cigano desta segunda-feira (22 de dezembro): leveza, sorte rápida e oportunidades que surgem de surpresa
01

Trevo domina o baralho cigano desta segunda-feira (22 de dezembro): leveza, sorte rápida e oportunidades que surgem de surpresa

Imagem - Novo concurso para Guarda Municipal oferece 500 vagas e salários iniciais de R$ 4 mil
02

Novo concurso para Guarda Municipal oferece 500 vagas e salários iniciais de R$ 4 mil

Imagem - Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco
03

Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco

Imagem - Havaianas canceladas? Entenda tentativa de boicote à marca brasileira
04

Havaianas canceladas? Entenda tentativa de boicote à marca brasileira