De Paolla Oliveira e Diogo Nogueira a Ivete Sangalo e Daniel Cady, veja casais famosos que se separaram em 2025

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciaram a separação nesta segunda (22)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 13:30

Ivete Sangalo e Daniel Cady, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira e Zé Felipe e Vírginia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira não estão mais juntos. O casal anunciou o fim do relacionamento nesta segunda-feira (22), por meio de um texto publicado simultaneamente nas redes sociais. Após quase cinco anos de união, os dois explicaram que a decisão foi construída com calma, conversa e muito respeito.

No comunicado, Paolla e Diogo reforçam que o término não foi motivado por um episódio específico. Segundo eles, a relação passou por transformações naturais ao longo do tempo. “Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos de fadas, mas do jeito que sempre fomos: reais, intensos e cheios de amor”, escreveram.

O ex-casal fez questão de frisar que não houve rompimento repentino ou conflito. “As relações se transformam. Não existiu um único motivo nem uma ruptura brusca. O que houve foi diálogo, maturidade e respeito”, diz outro trecho da mensagem.

Apesar do fim do namoro, os dois garantiram que seguem com carinho e gratidão pela história que viveram juntos. “Seguiremos caminhos diferentes, guardando um afeto profundo um pelo outro e tudo o que construímos”, afirmaram.

Confira os casais que se separaram em 2025:

Ivete Sangalo e Daniel Cady

Após Ivete Sangalo e Daniel Cady terem anunciado a separação mês passado, no dia 27, um dos assuntos que mais se comenta nas redes sociais é que 2025 tem sido o ano das separações. Além da cantora e do nutricionista, o término de outros casais chamou atenção do público que os acompanhava nas redes sociais. Em um post colaborativo, Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram a separação após 17 anos juntos. No texto, os dois afirmam que seguem “família”, e que esse processo tem sido vivido de forma madura e “com muito diálogo”. Os dois são pais de Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Helena e Marina, de 7 anos.

IZA e Yuri Lima

Após diversas polêmicas, IZA e Yuri Lima colocaram um ponto final no relacionamento. A cantora voltou aos holofotes após uma atitude do jogador do Mirassol, Yuri Lima, pai de Nala. O atleta usou a função repost do Instagram para compartilhar uma foto sensual de uma mulher identificada como Adrielly. Antes disso, em 2024, IZA chegou a publicar um longo vídeo explicando o motivo do término, que teria sido uma traição com a produtora de conteúdo adulto Kevelin Gomes.

Virginia Fonseca e Zé Felipe

Em maio deste ano, Virginia e Zé Felipe, um dos casais mais comentados das redes sociais, decidiram colocar um ponto final na relação. Os dois compartilharam a notícia de maneira respeitosa e carinhosa. Inclusive, o divórcio já foi assinado, e Virginia deixou de usar o sobrenome de casada. O motivo principal apontado para o fim do casamento foi o desgaste da relação, a incompatibilidade das rotinas e a infelicidade de ambos. Juntos, os dois são pais de José Leonardo, de 1 ano, Maria Alice, de 4, e Maria Flor, de 3 anos. Após o término, Zé Felipe começou a namorar com a cantora Ana Castela, enquanto Virginia começou um novo relacionamento com o jogador Vinícius Jr.

Bruna Marquezine e João Guilherme

De forma discreta, Bruna Marquezine e João Guilherme terminaram o relacionamento. Apesar disso, continuaram sendo vistos juntos em alguns momentos, o que gerou especulações de que os dois teriam reatado. Após o término, Bruna foi vista diversas vezes ao lado do cantor Shawn Mendes, enquanto João Guilherme passou a ser associado à modelo Luiza Perote.

MC Daniel e Lorena Maia

Através de um stories, os pais de Rás anunciaram o fim do relacionamento. “Com o coração e a alma ainda se refazendo, venho dizer que nosso ciclo chegou ao fim. Foi amor. Intenso, verdadeiro, avassalador. Mas nem sempre isso basta”, escreveu Lorena. O término foi marcado por acusações pública e debates sobre guarda e criação do filho.

Júlio Cocielo e Tata Estaniecki

O anúncio da separação foi feito por Júlio Cocielo nas redes sociais. Casados desde 2018, os dois reforçaram que o foco sempre foi o bem-estar dos filhos. Após um período separados, o casal decidiu dar uma nova chance ao casamento, a confirmação feita por Tata durante participação no podcast PodDelas.

Pocah e Ronan Souza

Pocah e Ronan Souza terminaram o noivado após seis anos juntos, em novembro. A decisão foi comunicada após especulações dos fãs. Os dois afirmaram que seguem amigos e que a filha, Toyah, é prioridade.

Mateus Solano e Paula Braun

Discretos, os dois anunciaram a separação com um texto sensível, destacando que a parceria na criação dos filhos segue intacta. “Nossa história não termina, ela se transforma”, afirmaram.

Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio

Pais de Pilar, a apresentadora e o empresário anunciaram o fim do relacionamento de forma madura e respeitosa, reforçando que seguem amigos e parceiros na criação da filha.

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Após 15 anos juntos, o casal anunciou o fim da relação nas redes sociais. Apesar do discurso de respeito, o término segue rendendo polêmicas, indiretas e confissões públicas.

Karoline Lima e Léo Pereira

