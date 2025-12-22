PERSEGUIÇÃO

Imagens revelam que stalker de Isis Valverde entrou no condomínio da atriz mais de uma vez; veja

Homem chegou até a porta da casa da atriz ao se passar por parente; Justiça decretou prisão preventiva

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 09:43

Isis Valverde Crédito: Reprodução/instagram

Novas imagens reveladas pelo Fantástico neste domingo (21) mostram que o homem preso por perseguir Isis Valverde conseguiu acessar o condomínio da atriz em mais de uma ocasião antes de ser detido. Os registros escancaram falhas que foram usadas pelo suspeito e detalham uma obsessão que, segundo ele próprio, já durava cerca de 20 anos.

O stalker foi identificado como Cristiano Rodrigues Kellermann. Em uma das gravações, feitas em janeiro deste ano, ele aparece entrando no condomínio onde Isis mora, no Rio de Janeiro, e chegando até a porta da residência da atriz após se apresentar como “primo”. Funcionários chegaram a atendê-lo, sem saber que se tratava de uma tentativa de aproximação indevida. Isis e o marido não estavam em casa no momento.

Após o episódio, a polícia foi acionada e localizou Cristiano em um hotel na Barra da Tijuca, onde ele estava hospedado. Aos agentes, ele afirmou que conheceu Isis anos atrás, em Brasília, e que teria se apaixonado por ela. Segundo o próprio relato, chegou a contratar um detetive particular para descobrir o endereço da atriz. “Eu estou correndo atrás dela faz uma semana para saber onde ela morava”, disse à polícia.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Cristiano contou que perseguia Isis Valverde há cerca de duas décadas. Mesmo após a denúncia ao Ministério Público, ele voltou a tentar se aproximar da atriz em junho. Um novo flagrante mostra o homem em frente à casa dela, desta vez levando presentes. Quando a polícia chegou, ele já havia deixado o local.

Na terceira tentativa, registrada na semana passada, Cristiano foi preso em flagrante dentro do condomínio. Desta vez, segundo as autoridades, ele apresentou comportamento agressivo e afirmou que não sairia sem falar com a atriz. A Justiça converteu a prisão em preventiva, entendendo haver risco concreto à segurança da vítima.

Stalker que perseguia Isis Valverde há mais de 20 anos é preso 1 de 8

A defesa do suspeito solicitou uma avaliação psiquiátrica urgente, alegando que ele possui histórico de internação compulsória por dependência química e comportamento de risco. A Justiça autorizou a realização de perícia. “Não estamos pedindo liberdade, mas uma internação em hospital de custódia para tratamento adequado”, afirmou a advogada Sandra Peluso.

Isis Valverde se pronunciou por meio de nota e agradeceu a atuação das autoridades. “Fui informada sobre a prisão de um homem que vinha me perseguindo há anos. Minha prioridade é a segurança da minha família e de todos ao meu redor”, declarou.