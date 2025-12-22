Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Imagens revelam que stalker de Isis Valverde entrou no condomínio da atriz mais de uma vez; veja

Homem chegou até a porta da casa da atriz ao se passar por parente; Justiça decretou prisão preventiva

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 09:43

Isis Valverde
Isis Valverde Crédito: Reprodução/instagram

Novas imagens reveladas pelo Fantástico neste domingo (21) mostram que o homem preso por perseguir Isis Valverde conseguiu acessar o condomínio da atriz em mais de uma ocasião antes de ser detido. Os registros escancaram falhas que foram usadas pelo suspeito e detalham uma obsessão que, segundo ele próprio, já durava cerca de 20 anos.

O stalker foi identificado como Cristiano Rodrigues Kellermann. Em uma das gravações, feitas em janeiro deste ano, ele aparece entrando no condomínio onde Isis mora, no Rio de Janeiro, e chegando até a porta da residência da atriz após se apresentar como “primo”. Funcionários chegaram a atendê-lo, sem saber que se tratava de uma tentativa de aproximação indevida. Isis e o marido não estavam em casa no momento.

Leia mais

Imagem - James Ransone, ator de 'It' e 'The Wire' é encontrado morto aos 46 anos

James Ransone, ator de 'It' e 'The Wire' é encontrado morto aos 46 anos

Imagem - Show de Gusttavo Lima atrasa após estrutura do palco ceder: 'Achei que nem aconteceria'

Show de Gusttavo Lima atrasa após estrutura do palco ceder: 'Achei que nem aconteceria'

Imagem - Universo pede atenção: Hoje (22 de dezembro) marca uma virada profunda para os signos

Universo pede atenção: Hoje (22 de dezembro) marca uma virada profunda para os signos

Após o episódio, a polícia foi acionada e localizou Cristiano em um hotel na Barra da Tijuca, onde ele estava hospedado. Aos agentes, ele afirmou que conheceu Isis anos atrás, em Brasília, e que teria se apaixonado por ela. Segundo o próprio relato, chegou a contratar um detetive particular para descobrir o endereço da atriz. “Eu estou correndo atrás dela faz uma semana para saber onde ela morava”, disse à polícia.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Cristiano contou que perseguia Isis Valverde há cerca de duas décadas. Mesmo após a denúncia ao Ministério Público, ele voltou a tentar se aproximar da atriz em junho. Um novo flagrante mostra o homem em frente à casa dela, desta vez levando presentes. Quando a polícia chegou, ele já havia deixado o local.

Na terceira tentativa, registrada na semana passada, Cristiano foi preso em flagrante dentro do condomínio. Desta vez, segundo as autoridades, ele apresentou comportamento agressivo e afirmou que não sairia sem falar com a atriz. A Justiça converteu a prisão em preventiva, entendendo haver risco concreto à segurança da vítima.

Stalker que perseguia Isis Valverde há mais de 20 anos é preso

Stalker de Isis Valverde contratou detetive para descobrir endereço da atriz e a perseguiu por 20 anos por Reprodução
Isis Valverde por Reprodução/instagram
Stalker que perseguia Isis Valverde há mais de 20 anos é preso por Reprodução
Em declaração a policia, stalker diz que conheceu Isis Valverde em Brasília e teria se apaixonado por ela por Reprodução/TV Globo
Imagens mostram que stalker esteve outras vezes no condomínio de Isis Valverde antes de ser preso por Reprodução/TV Globo
Isis Valverde por Reprodução/Instagram
Isis Valverde e o marido, Marcus Buaiz por Reprodução/Instagram
Isis Valverde por @isivalverde
1 de 8
Stalker de Isis Valverde contratou detetive para descobrir endereço da atriz e a perseguiu por 20 anos por Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Após caso de Isis Valverde, Marcos Pitombo expõe perseguição e denuncia stalker

Stalker que perseguia Isis Valverde há mais de 20 anos é preso

Galã de Vale Tudo é ex-cantor de axé, já foi atropelado por ônibus e perseguido por stalker

Carolina Ferraz revela perseguição de stalker russa e diz que mulher invadiu set de gravação

Ex-atriz do SBT relata perseguição de stalker desde os 14 anos: 'Nada é feito pela polícia'

A defesa do suspeito solicitou uma avaliação psiquiátrica urgente, alegando que ele possui histórico de internação compulsória por dependência química e comportamento de risco. A Justiça autorizou a realização de perícia. “Não estamos pedindo liberdade, mas uma internação em hospital de custódia para tratamento adequado”, afirmou a advogada Sandra Peluso.

Isis Valverde se pronunciou por meio de nota e agradeceu a atuação das autoridades. “Fui informada sobre a prisão de um homem que vinha me perseguindo há anos. Minha prioridade é a segurança da minha família e de todos ao meu redor”, declarou.

Após a repercussão do caso, o ator Marcos Pitombo também revelou viver situação semelhante. Ele contou que registrou ocorrência e conseguiu uma medida protetiva contra um perseguidor que chegou a frequentar o teatro onde ele se apresentava.

Leia mais

Imagem - Show de MC Daniel é cancelado no Réveillon de Fernando de Noronha após 'repercussões recentes'

Show de MC Daniel é cancelado no Réveillon de Fernando de Noronha após 'repercussões recentes'

Imagem - Golpe, vingança e crime: veja o que acontece em 'Êta Mundo Melhor!' nesta semana (22 a 27 de dezembro)

Golpe, vingança e crime: veja o que acontece em 'Êta Mundo Melhor!' nesta semana (22 a 27 de dezembro)

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (22) favorecem conquistas

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (22) favorecem conquistas

Tags:

Isis Valverde Atriz

Mais recentes

Imagem - Áries, Capricórnio, Aquário e Peixes recebem uma resposta clara do universo hoje (22 de dezembro)

Áries, Capricórnio, Aquário e Peixes recebem uma resposta clara do universo hoje (22 de dezembro)
Imagem - Após quase cinco anos juntos, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam fim do relacionamento

Após quase cinco anos juntos, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam fim do relacionamento
Imagem - Como é a Pousada Maria Bonita de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha

Como é a Pousada Maria Bonita de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha

MAIS LIDAS

Imagem - Trevo domina o baralho cigano desta segunda-feira (22 de dezembro): leveza, sorte rápida e oportunidades que surgem de surpresa
01

Trevo domina o baralho cigano desta segunda-feira (22 de dezembro): leveza, sorte rápida e oportunidades que surgem de surpresa

Imagem - Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco
02

Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco

Imagem - Anjo da Guarda orienta 3 signos nesta segunda (22 de dezembro): desacelere o ritmo e preste atenção aos sinais sutis que vêm do coração
03

Anjo da Guarda orienta 3 signos nesta segunda (22 de dezembro): desacelere o ritmo e preste atenção aos sinais sutis que vêm do coração

Imagem - Havaianas canceladas? Entenda tentativa de boicote à marca brasileira
04

Havaianas canceladas? Entenda tentativa de boicote à marca brasileira