Cinara tenta separar João Raul e Agrado; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ desta sexta-feira (27)

Plano da personagem toma rumo inesperado e provoca "sincerão" coletivo no capítulo de hoje

K Kamila Macedo

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 18:08

Agrado e João Raul em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

O capítulo desta sexta-feira (27) promete personagens sem filtro. Nos primeiros acontecimentos, Cinara (Ramille) recorre a uma simpatia para acabar com o romance de João Raul (Filipe Bragança) e Agrado (Isadora Cruz), com o objetivo de afastá-los. Naiane aprova a ideia e comemora.

Mas o plano não sai como o esperado. Sem saber da armação, Rosinha (Yrla Braga) prepara as refeições de Zilá (Leandra Leal) e Ronei (Thomás Aquino) utilizando os ingredientes da simpatia de Cinara.

Ao servir o jantar, todos na casa comem, exceto João Raul e Agrado. De repente, os presentes começam a dizer verdades sem qualquer tipo de censura. Ao perceber a confusão, Cinara deduz que Rosinha utilizou seu preparado no cardápio e acaba revelando sua história, motivações e sentimentos para Rosinha e Cláudio (Alexandre David).

Alaorzinho (Daniel de Oliveira) e Malvino (Guito) estão em um restaurante quando são vistos por Janete (Letícia Spiller) e Zuzu (Elisa Lucinda). Adilson provoca Walmir (Antônio Calloni). Ronei se declara para Zilá. Alaorzinho demonstra ciúmes de Janete.

