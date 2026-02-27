Acesse sua conta
Cinara tenta separar João Raul e Agrado; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ desta sexta-feira (27)

Plano da personagem toma rumo inesperado e provoca "sincerão" coletivo no capítulo de hoje

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 18:08

Agrado e João Raul em 'Coração Acelerado'
Agrado e João Raul em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

O capítulo desta sexta-feira (27) promete personagens sem filtro. Nos primeiros acontecimentos, Cinara (Ramille) recorre a uma simpatia para acabar com o romance de João Raul (Filipe Bragança) e Agrado (Isadora Cruz), com o objetivo de afastá-los. Naiane aprova a ideia e comemora.

Mas o plano não sai como o esperado. Sem saber da armação, Rosinha (Yrla Braga) prepara as refeições de Zilá (Leandra Leal) e Ronei (Thomás Aquino) utilizando os ingredientes da simpatia de Cinara.

Ao servir o jantar, todos na casa comem, exceto João Raul e Agrado. De repente, os presentes começam a dizer verdades sem qualquer tipo de censura. Ao perceber a confusão, Cinara deduz que Rosinha utilizou seu preparado no cardápio e acaba revelando sua história, motivações e sentimentos para Rosinha e Cláudio (Alexandre David).

Alaorzinho (Daniel de Oliveira) e Malvino (Guito) estão em um restaurante quando são vistos por Janete (Letícia Spiller) e Zuzu (Elisa Lucinda). Adilson provoca Walmir (Antônio Calloni). Ronei se declara para Zilá. Alaorzinho demonstra ciúmes de Janete.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Coração Acelerado é exibida por volta das 19h30, logo após o BATV.

Coração Acelerado

