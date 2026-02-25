Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Agrado revela segredo de Walmir para João Raul; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ desta quarta-feira (25)

Walmir, pai de João Raul, confronta a nora após revelação

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 17:30

Agrado e João Raul em 'Coração Acelerado'
Agrado e João Raul em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | Gshow

No capítulo desta quarta-feira (25) de Coração Acelerado, João Raul (Filipa Bragança) explica que foi vítima de uma armação de Giovana (Ninah Sampaio), após Agrado (Isadora Cruz) encontrar uma peça íntima da mulher no quarto do cantor. Eduarda (Gabz) revela a Agrado que Luan (Lucas Wickhaus) se declarou para ela. Leandro (David Júnior) faz uma visita a Lia e Julinha.

Abalada com o afastamento de Alaorzinho (Daniel de Oliveira), Zilá sofre. Diante da desconfiança de Alaor (Marcos Caruso), Cinara (Ramille) decide apagar o perfil fake de “Clara” para se dedicar ao livro de ervas que furtou de Nora (Virgínia Rosa).

A trama ganha tensão quando Agrado revela a João Raul ter flagrado Walmir (Antônio Calloni) apostando. A exclusão do perfil de “Clara” provoca a revolta de Alaor, o que preocupa Cinara. Na cooperativa, Janete (Letícia Spiller) e Zuzu (Elisa Lucinda) recebem a visita da empresária Nanda Prado. Walmir confronta Agrado.

Coração Acelerado é exibida por volta das 19h30, logo após o BATV.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
1 de 10
Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Leia mais

Imagem - Naiane fica feliz com conflito na relação de Agrado e João Raul; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ desta terça-feira (24)

Naiane fica feliz com conflito na relação de Agrado e João Raul; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ desta terça-feira (24)

Imagem - Zilá se revolta com última vontade de Eliomar; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ desta segunda-feira (23)

Zilá se revolta com última vontade de Eliomar; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ desta segunda-feira (23)

Imagem - Cinara dispensa Alaor e gera climão; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ deste sábado (21)

Cinara dispensa Alaor e gera climão; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ deste sábado (21)

Tags:

Coração Acelerado

Mais recentes

Imagem - Corvos passam em teste de Q.I que apenas humanos eram aprovados

Corvos passam em teste de Q.I que apenas humanos eram aprovados
Imagem - Quem é Rafael Olarra, o argentino apontado como suposto affair de Pedro Pascal

Quem é Rafael Olarra, o argentino apontado como suposto affair de Pedro Pascal
Imagem - Campeão do BBB 24, Davi Brito reclama de falta de apoio da Globo: 'Virou as costas para mim'

Campeão do BBB 24, Davi Brito reclama de falta de apoio da Globo: 'Virou as costas para mim'

MAIS LIDAS

Imagem - Item de Dinho, dos Mamonas Assassinas, é encontrado intacto dentro de caixão após quase 30 anos e surpreende
01

Item de Dinho, dos Mamonas Assassinas, é encontrado intacto dentro de caixão após quase 30 anos e surpreende

Imagem - Veja todos os documentos que você pode adicionar na nova carteira de identidade
02

Veja todos os documentos que você pode adicionar na nova carteira de identidade

Imagem - ATS: retroativo de benefício para servidores estaduais não será pago agora, esclarece governo
03

ATS: retroativo de benefício para servidores estaduais não será pago agora, esclarece governo

Imagem - Servidores da Bahia vão receber valor atualizado de benefício suspenso na pandemia; veja quem tem direito
04

Servidores da Bahia vão receber valor atualizado de benefício suspenso na pandemia; veja quem tem direito