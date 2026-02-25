NOVELA DAS SETE

Agrado revela segredo de Walmir para João Raul; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ desta quarta-feira (25)

Walmir, pai de João Raul, confronta a nora após revelação

K Kamila Macedo

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 17:30

Agrado e João Raul em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | Gshow

No capítulo desta quarta-feira (25) de Coração Acelerado, João Raul (Filipa Bragança) explica que foi vítima de uma armação de Giovana (Ninah Sampaio), após Agrado (Isadora Cruz) encontrar uma peça íntima da mulher no quarto do cantor. Eduarda (Gabz) revela a Agrado que Luan (Lucas Wickhaus) se declarou para ela. Leandro (David Júnior) faz uma visita a Lia e Julinha.

Abalada com o afastamento de Alaorzinho (Daniel de Oliveira), Zilá sofre. Diante da desconfiança de Alaor (Marcos Caruso), Cinara (Ramille) decide apagar o perfil fake de “Clara” para se dedicar ao livro de ervas que furtou de Nora (Virgínia Rosa).

A trama ganha tensão quando Agrado revela a João Raul ter flagrado Walmir (Antônio Calloni) apostando. A exclusão do perfil de “Clara” provoca a revolta de Alaor, o que preocupa Cinara. Na cooperativa, Janete (Letícia Spiller) e Zuzu (Elisa Lucinda) recebem a visita da empresária Nanda Prado. Walmir confronta Agrado.

Coração Acelerado é exibida por volta das 19h30, logo após o BATV.