Equipe de Solange Couto se pronuncia sobre fala da atriz: ‘Reafirmação de sua própria origem’

Nota foi publicada após declarações de Solange serem apontadas como problemáticas nas redes sociais

  • Kamila Macedo

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 18:53

Solange Couto no BBB 26
Solange Couto no BBB 26 Crédito: Reprodução/TV Globo

A equipe jurídica de Solange Couto se pronunciou nesta quarta-feira (25), por meio de um comunicado nas redes sociais, após falas da atriz no BBB 26. O episódio ocorreu hoje na "casa mais vigiada do Brasil", enquanto a participante Camarote conversava com Babu, após Samira avisar que o almoço estava pronto.

“Eu nasci do prazer, não nasci do estupro. A pessoa quando é infeliz assim, é infeliz assim porque deve ter nascido de uma trepada mal dada”, disse Solange. A declaração gerou debates e desaprovação entre internautas por abordar um tema sensível como a violência sexual. O perfil oficial de Samira no X, antigo Twitter, comentou: “Falta de respeito!”.

No pronunciamento, o jurídico da atriz apresenta uma interpretação diferente da que repercutiu na web: “Esta é uma declaração de caráter pessoal e intransferível, na qual Solange se refere exclusivamente a si mesma”.

Confira pronunciamento completo da equipe de Solange Couto

A equipe também afirma que não há citação direta à Samira: “Trata-se de uma reafirmação de sua própria origem, expressando o carinho e o amor com que foi concebida por seus pais, não havendo, neste trecho, qualquer referência ou insinuação à participante Samira, haja vista que, a colocação é uma delimitação de sua própria identidade e concepção”.

“Em um segundo momento, e aí sim, dirigindo-se à participante Samira e em continuidade à discussão, Solange completa sua fala com a seguinte fala: ‘A pessoa quando é infeliz assim, é infeliz assim porque deve ter nascido de uma trepada mal dada’”, diz o texto.

“Vale ressaltar que, embora Solange tenha arriscado uma teoria questionável, esta, jamais vinculou a palavra ‘estupro’ à concepção de Samira, mas tão somente a sua própria”, finaliza a publicação.

BBB 26: fala de Solange Couto gera revolta após declaração sobre origem de Samira: ‘Não nasci de estupro’

Confira o momento em que Solange conversa com Babu:

