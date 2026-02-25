Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BBB 26: fala de Solange Couto gera revolta após declaração sobre origem de Samira: ‘Não nasci de estupro’

Declaração da atriz durante discussão viraliza e provoca posicionamento das equipes das duas participantes

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 18:16

Fala de Solange Couto causa revolta e divide opiniões nas redes Crédito: Reprodução

A tarde desta quarta-feira (25) foi marcada por forte repercussão no Big Brother Brasil 26. A atriz Solange Couto virou alvo de críticas após uma fala considerada problemática durante conversa na área externa da casa.

Em meio a um desabafo, Solange reagiu após Samira Sagr anunciar que o almoço estava pronto e disparou frases que incluíam referências à própria origem e insinuações sobre a colega de confinamento. O trecho foi exibido ao vivo e rapidamente se espalhou pelas redes sociais."Eu nasci do prazer, não nasci de estupro, não. Vai para p*rra", disparou.

A declaração provocou indignação entre internautas, que apontaram insensibilidade ao tratar de um tema delicado como violência sexual. Em poucos minutos, o nome da atriz passou a figurar entre os assuntos mais comentados.

Samira (BBB 26)

Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
BBB 26 - Samira (Paredão) por Divulgação
BBB 26 - Samira (anjo) por Divulgação
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 11
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo

Diante da repercussão, a equipe de Samira divulgou uma nota de repúdio nas redes sociais da participante. No comunicado, a assessoria afirmou que associar a origem de uma pessoa a julgamentos morais é inaceitável e destacou que esse tipo de fala atinge não apenas a sister, mas também milhares de pessoas que enfrentam histórias marcadas por violência. O texto também citou dados do Ministério da Justiça sobre os altos índices de violência sexual no país e reforçou a importância de responsabilidade e empatia no debate público.

Já a equipe de Solange também se manifestou, afirmando que a fala da atriz foi interpretada de forma equivocada. Segundo o posicionamento, a primeira parte da declaração dizia respeito exclusivamente à história pessoal da artista. A assessoria argumentou ainda que, ao se dirigir a Samira, Solange utilizou uma expressão grosseira para caracterizá-la como “infeliz”, sem atribuir à colega qualquer condição relacionada a estupro.

Leia mais

Imagem - Campeão do BBB 24, Davi Brito reclama de falta de apoio da Globo: 'Virou as costas para mim'

Campeão do BBB 24, Davi Brito reclama de falta de apoio da Globo: 'Virou as costas para mim'

Imagem - Jorginho Ninja morre em Três Graças? Saiba o que acontece com o pai de Joélly

Jorginho Ninja morre em Três Graças? Saiba o que acontece com o pai de Joélly

Imagem - BBB 26: Babu bate boca com Ana Paula Renault e dispara: 'Não sou obrigado a seguir seu roteiro'

BBB 26: Babu bate boca com Ana Paula Renault e dispara: 'Não sou obrigado a seguir seu roteiro'

Tags:

bbb 26 Solange Couto

Mais recentes

Imagem - Quem é o namorado de Gabriela Medvedovsky, a Juquinha de Três Graças

Quem é o namorado de Gabriela Medvedovsky, a Juquinha de Três Graças
Imagem - Cientistas anunciam descobertas que mudam o que sabemos sobre o Império dos Maias

Cientistas anunciam descobertas que mudam o que sabemos sobre o Império dos Maias
Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos

Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos

MAIS LIDAS

Imagem - Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena
01

Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena

Imagem - Unha de gel e esmalte são coisas do passado: a moda agora é usar aplicativo para pintar em 5 segundos
02

Unha de gel e esmalte são coisas do passado: a moda agora é usar aplicativo para pintar em 5 segundos

Imagem - Item de Dinho, dos Mamonas Assassinas, é encontrado intacto dentro de caixão após quase 30 anos e surpreende
03

Item de Dinho, dos Mamonas Assassinas, é encontrado intacto dentro de caixão após quase 30 anos e surpreende

Imagem - Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF
04

Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF