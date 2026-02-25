VEJA VÍDEO

BBB 26: fala de Solange Couto gera revolta após declaração sobre origem de Samira: ‘Não nasci de estupro’

Declaração da atriz durante discussão viraliza e provoca posicionamento das equipes das duas participantes

Heider Sacramento

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 18:16

Fala de Solange Couto causa revolta e divide opiniões nas redes Crédito: Reprodução

A tarde desta quarta-feira (25) foi marcada por forte repercussão no Big Brother Brasil 26. A atriz Solange Couto virou alvo de críticas após uma fala considerada problemática durante conversa na área externa da casa.

Em meio a um desabafo, Solange reagiu após Samira Sagr anunciar que o almoço estava pronto e disparou frases que incluíam referências à própria origem e insinuações sobre a colega de confinamento. O trecho foi exibido ao vivo e rapidamente se espalhou pelas redes sociais."Eu nasci do prazer, não nasci de estupro, não. Vai para p*rra", disparou.

A declaração provocou indignação entre internautas, que apontaram insensibilidade ao tratar de um tema delicado como violência sexual. Em poucos minutos, o nome da atriz passou a figurar entre os assuntos mais comentados.

Diante da repercussão, a equipe de Samira divulgou uma nota de repúdio nas redes sociais da participante. No comunicado, a assessoria afirmou que associar a origem de uma pessoa a julgamentos morais é inaceitável e destacou que esse tipo de fala atinge não apenas a sister, mas também milhares de pessoas que enfrentam histórias marcadas por violência. O texto também citou dados do Ministério da Justiça sobre os altos índices de violência sexual no país e reforçou a importância de responsabilidade e empatia no debate público.

FALTA DE RESPEITO!



Solange chamou a Samira de fruto de est*pr0 ou “tr3p4d4 mal dada” por ter chamado ela pra almoçar, só porque ela não estava com vontade. É o fim dos tempos mesmo.#TeamSami #BBB26 pic.twitter.com/wWnkVl8Ppv — Samira ? (@samira_sagr) February 25, 2026