Campeão do BBB 24, Davi Brito reclama de falta de apoio da Globo: 'Virou as costas para mim'

Ex-motorista desabafa sobre relação com a emissora após vencer o reality

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 17:34

Campeão do BBB 24, Davi Brito diz que Globo “virou as costas” após o reality Crédito: Reprodução

Vencedor do Big Brother Brasil 24, Davi Brito afirmou que não recebeu o suporte esperado da TV Globo após deixar o confinamento milionário.

Em entrevista ao canal LeoDias TV no YouTube, o ex-motorista fez um desabafo ao falar sobre o período pós-reality. Segundo ele, a relação com a emissora esfriou rapidamente depois do fim do programa. “Virou as costas para mim”, declarou.

Davi disse que imaginava ter mais oportunidades e acompanhamento profissional após conquistar o prêmio e a visibilidade nacional. Para ele, o apoio foi diferente do que esperava quando saiu consagrado pelo público.

O campeão do BBB 24 também comentou sobre os desafios enfrentados fora da casa, incluindo críticas, exposição intensa e a pressão para manter relevância nas redes sociais. Apesar das queixas, ele garantiu estar focado em novos projetos e na construção da própria carreira.

A declaração repercutiu nas redes e reacendeu o debate sobre o suporte oferecido aos vencedores do reality após o encerramento da temporada.

